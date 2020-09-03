هل يجوز للمرأة العيش مع ابن زوجها البالغ والظهور أمامه بدون حجاب؟.. الإفتاء توضح

فتاوى المرأة
الكثير من السيدات قد تضطر للعيش مع أبناء زوجها من الزوجة السابقة حتى وإن كانوا شباب او بالغين وهو ما قد يثير شكوك لدى تلك الزوجة حول مدى حرمة ظهورها أمامه بدون حجاب .
وعليه وجهت سيدة خلال البث المباشر سؤال لدار الافتاء المصرية، تقول فيه "هل يجوز أن تعيش الزوجة مع ابن زوجها فى منزل واحد، بدون حجاب، وهو بالغ عمره 14 عاما؟ وهل يعتبر من محارم المرأة أم لابد من الالتزام أمامه بكامل لبس الحجاب؟".
وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: نعم، يمكن أن تعيش معه فى بيت واحد، فهى مثل أمه، فهى من المحرمات عليه المؤبدات، فمثلما لا يمكن أن يتزوج من خالته أو عمته فى أى حال من الأحوال، كذلك زوجة أبيه من المُحرمات لا يمكن أن يتزوجها".
ويوضح :"يجوز أن تعيش معه فى بيت واحد، وأن تظهرى أمامه دون حجاب، ما دامت الفتنة مأمونة".
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