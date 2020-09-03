هدى المفتي: أهلي رفضوا دخولي مجال عرض الأزياء وأقنعتهم

علاقات و مجتمع

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قالت الفنانة هدى المفتي، إن أهلها كانوا دائما ما يرفضون دخولها في مجال عارضات الأزياء، بينما وبعد إقناعها لهم وافقوا على دخولها لهذا المجال: "عرفت أقنعهم، ووكنت بخاف بس بعمل اللي أنا عايزاه".

وأضافت "المفتي" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي يقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن والديها كانوا دائما ما ينصتون إليهم وإلى أفكارهم، حيث أنها تربت في منزل "ديمقراطي": "دائما أفكارنا بالنسبالهم حجات جديدة والأهالي بتخاف من الحجات اللي زي كده"، موضحه أن كواليس مسلسل "كأنه أمبارح" والتي شاركت فيه كانت "مراجيح"، حيث أنها وفي بداية عملها ضمن الكواليس نجحت في الاقتراب من طاقم العمل المشارك فيه.

وأكدت أنها قد درست في مجال التمثيل وتعشق الظهور بأدوار مختلفة في الكثير من الأعمال، حيث أنها وعندما ظهرت في مسلسل "فالنتينو" لم تخشي من ظهورها في شخصية "نبوية"، ولكنها رأت أن تلك الشخصية قد ساعدتها على الظهور بمظهر جديد.