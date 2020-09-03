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خطوات عمل كيكة الخوخ

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كتب: هن -

05:42 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020

كيكة الخوخ

تعتبر كيكة الخوخ من أطيب أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للزوار أو تناولها مع الشاي في الصباح، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها.

مقادير كيكة الخوخ

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رذاذ الطبخ

كوبان من الخوخ المعلّب المقطّع في شراب

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ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

لبة من مزيج الكيك

ثلاثة أرباع كوب زبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

آيس كريم للتقديم

طريقة تحضير كيكة الخوخ

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سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت أي نحو 175 درجة مئوية.

رشّوا صينية خبز برذاذ الطبخ، وامزجوا الخوخ مع الشراب والقرفة في صينية الخبز وقلبوه ثم اسكبوا خليط الكيك فوق الخوخ بشكل متساوٍ، ثم أضيفوا الزبدة فوقه بالتساوي.

ضعوها في الفرن من 50 إلى 55 دقيقة حتى تنضج، ثم قدموها مع الآيس كريم.

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