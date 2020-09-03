قبل إعلان المخطط الصحي للعام الدراسي الجديد.. الأمهات: ملتزمين بالإجراءات الوقائية

ماما

"تحرك بوعي" كان عنوان المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الاجراءات الاحترازية التي وضعت قبل بدء العام الدراسي الجديد ويوضح كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب اتوبيسات المدارس مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

أمهات: ملتزمين بالإجراءات الوقائية لحماية أولادنا

شروط معينة وضعتها شيرين خالد، ولية أمر، قبل خروج ابنتها بالصف الأول الاعدادي، منها ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل، وارتداء القفازات لضمان عدم استخدام اليد في التعاملات.

واضافت اثناء حديثها لـ "هُن"، انها سوف تعتمد على الأكل المنزلي حفاظا على صحة ابنتها، وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

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شراء "علب" من الكمامات والقفازات، كانت من أهم وسائل نجلاء طارق، والدة طالبة بالصف الأول الثانوي، لحماية ابنتها قبل عودة الدراسة: "لأن الكمامات أوقات بتبقى ناقصة في السوق، جبت منها عبوات تكفي، وشراء كميات من المعقمات".

تعتمد "نجلاء" على المشروبات التي تعمل على زيادة المناعة، لتقوية صحة ابنتها، "العسل والليمون، اليانسون وغيرها من المشروبات".

منذ بداية انتشار فيروس كورونا ظلت غادة المصري، تبحث لأبنائها عن المشروبات الطبيعية التي تساعد على الوقاية من الفيروس: "أنا بعمل برتقال بالجزر، وليمون بالنعناع، وأي مشروب بتأكد من أهميته في زيادة المناعة الجسم بحضره ليا ولأولادي"، وفق حديثها لـ"هُن".

وأكدت أنها ملتزمة بالاجراءات الوقائية التي تساعد على حماية ابنائها بالمراحل التعليمية المختلفة، ولفتت إلى أهمية العمل على رفع الوعي، قبل عودة الطلاب إلى المدرسة بداية من غسل الأيدي قبل الخروج للمدرسة واثناء التعاملات المختلفة التي تستدعي ذلك.