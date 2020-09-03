كتب: هن - 05:23 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020

رغم أنها غير شهيرة مثل كفتة اللحم، إلا أن لكفتة الدجاج مذاقها الرائع المختلف، ويمكن تقديمها مع السلطة، وتناولها لمن يتبعون أنظمة غذائية. المقادير 700 جرام لحم دجاج مفروم (يفضل صدور). بصلة كبيرة مبشورة. كوب ونصف بقسماط. بيضة. 1/4 كوب كزبرة خضراء مقطعة. Advertisements 3 ملاعق صغيرة كمون. 2 ملعقة صغيرة بهارات. جرجير وطحينة وخبز للتقديم. طريقة عمل كفتة الفراخ يخلط الدجاج المفروم مع البصل والبقسماط والبيض والكزبرة والتوابل. يشكل الدجاج على هيئة أصابع كفتة. توضع الكفتة في الثلاجة لمدة 10 دقائق، وتسخن الشواية. توضع أصابع الكفتة في أسياخ مثل الشيش طاووق. تشوى كفتة الدجاج لمدة 15 دقيقة حتى تنضج. تقدم مع الخبز العربي والجرجير والطحينة.

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