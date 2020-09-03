قصة اللوحة التي ظهرت في لقاء فيروز وماكرون.. رسمت لها قبل 40 عاما من فنانة كرواتية

علاقات و مجتمع

داخل غرفة الاستقبال بمنزل رمز لبنان، كان لقاء الفنانة فيروز مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولم يلتفت البعض إلى تفاصيل لقاء "فنجان القهوة" الذي جمع بينهما، ولكن ما استرعى انتباه الكثيرين لوحة ظهرت خلال اللقاء.

على حائط غرفة الاستقبال بمنزل "فيروز" ظهر بورتريه الفنانة الكرواتية جوستينا سيسي توماسيو سرسق، تمثل في صورة تحمل وجه مطربة لبنان الأولى، رسمتها الفنانة عام 1980، وهي اللوحة التانية أو بالأصح إعادة اللوحة الأساسية اللي رسمتها لفيروز سنة 1969 بالفحم، بحسب ما ذكره موقع "Srsck".

ثلاث رسومات لوجه جارة القمر

ظهرت اللوحة خلف "فيروز" خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمنزلها بلبنان وتضم 3 رسومات لوجه جارة القمر.

من هى جوستينا سيسي

ولد عام 1923 في كرواتيا.

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تزوجت عام 1947 من حبيب سرسق ، مصري من أصل لبناني.

في عام 1965 انتقلت عائلتها إلى لبنان. تخصصت في الأيقونات والصور .

بدات بالرسم في سن صغير.

ملاحظات في زيارة الرئيس الفرنسي للفنانة فيروز

تعتبر زيارة ماكرون إلى لبنان هي الثانية منذ حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته المئات، وآلاف الضحايا، وترك دمارا كبيرا.

التزم الثنائي خلال الصور التي ظهرت من الزيارة بمسافة، حفاظا على التباعد الاجتماعي لتفادي فيروس كورونا.

بدا ديكور منزل فيروز بسيطا وأنيقًا، احتوى على بعض الصور الخاصة بالرموز المسيحية، بالإضافة إلى أنتيكات وصور خاصة لعائلتها.