كتب: هن - 04:21 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020

حضري لأطفالك في الصباح على وجبة الإفطار، كوكتيل رمان بالكيوي، الغني بالفيتامينات، بخطوات الشيف غادة جميل. وإليكِ الطريقة بخطوات سريعة، وسهلة التحضير. Advertisements مقادير عصير رمان بالكيوي رمان حب قطع كيوي شربات فراولة ثلج مجروش طريقة عمل عصير رمان بالكيوي قومي بضرب الرمان مع شربات الفراولة جيدًا. ضيفي الكيوي والثلج، حتى يصبح القوام مكثف وقدميه باردًا.

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