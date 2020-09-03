أستاذ شريعة يعلق على واقعة فتاة جمعت بين زوجين في وقت واحد

علاقات و مجتمع

Advertisements

علق الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على واقعة جمع فتاة، تبلغ من العمر 21، زوجين في وقت واحد، قائلا إن نظرة الناس إلى الزواج نظرة خاطئة، إذ أن الكثير منهم يظن أن الزواج من كماليات الحياة أو أمر دنيوي، بالرغم أن الزواج في المفهوم الإسلامي مسألة تعبدية.

وأضاف "عثمان" خلال لقاء بفضائية "الحدث اليوم"، أن اختيار الزوج الصالح أو الزوجة صالحة يعتبر طريق لتحقيق العبادة ونيل الأجر من الله، موضحا أن البعض يعتبر الزواج أمر دنيوي أو كمالي بدليل هذه الواقعة وجمع الفتاة زوجين في وقت واحد، وهذا مخالفة لشرع الله، لأنه يؤدي لضياع الأرحام ويؤدي لوجود أبناء لا آباء لها.

وأشار إلى أن الإسلام أباح تعدد الزواج للرجل ولم يبيح تعدد الزواج للمرأة، لأن المرأة ذات رحم، يحوي جنينا من رجل واحد، ولا يستطيع أن يحمله من رجلان أو ثلاثة أو أربعة، وإذا حدث ذلك يؤدي لخراب المجتمع وفساد الأمن الاجتماعي، وإذا تعمدت ذلك فإنها متهمة بازدراء الأديان وزنا.