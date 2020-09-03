كيفية عمل الحمام الكداب

كتب: هن - 03:29 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020

يعتبر الحمام من الأكلات المفضلة لدى البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الحمام الكداب، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على سي بي سي سفرة. المكونات أوراك مخلية. أرز. بصل. ثوم. بهارات. حبهان. جوزة الطيب. مستكة. سمنة. Advertisements زيت. ملح وفلفل. قرفة. بطاطس شبسى. طريقة التحضير تخلى أوراك الدجاج. في طاسة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف البهارات. ثم يضاف القرفة والمستكة وجوزة الطيب والحبهان وتتبل بالملح والفلفل. ثم يضاف الأرز ويسوى نصف سوا. ثم يحشى بها أوراك الدجاج المخلية. ثم تلف وتغلق بدبارة. ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع البطاطس الشبسى.

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