الحضور 3 أيام أسبوعيا خطة العام الجامعي الجديد.. وطالبات: مريحة وهتقلل الإصابة بكورونا

علاقات و مجتمع

"تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، ويبدأ اليوم الدراسي من 6-8 مساءً"، كانت ابرز ملامح العام الدراسي الجديد في الجامعات، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حرصا على الطلبة من تفشي فيروس كورونا.

طالبات: خطة مريحة..تساعد على منع انتقال العدوى

ومع وضع خطة العام الدراسي الجديد، ابدى طالبات الجامعات ارتياحهن وذلك بعد تقليص عدد أيام الحضور للجامعات، كليات القطاع الصحي و كليات الهندسة والكليات العملية، يثبت كل جدول لمجموعة تدريسية على 3 أيام أسيوعيا "السبت، الاثنين، والأربعاء"، أو "الأحد، والثلاثاء، والخميس"، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، أما الكليات النظرية يثبت جدول كل مجموعة تدريسية على يومين أسبوعيا "السبت، الثلاثاء"، أو "الأحد، الأربعاء"، أو "الاثنين، الخميس"، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

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قالت نهى السيد، طالبة بالفرقة الثالثة كلية تجارة، "أن تناوب الحضور للجامعة يساعد على تقليل احتمالات الاصابة وانتقال الفيروسات وخاصة فيروس كورونا"، متابعة اثناء حديثها لـ "هُن"، أن طبيعة الكلية تتسم بالكثافة العددية لذلك تؤيد فكرة التقسيم حفاظا على الطلاب.

لم تختلف وجهة نظر مياده فكري، طالبة بكلية الإعلام الفرقة الثانية، التي ابدت ارتياحها لخطة العام الدراسي الجديد، وتقليص أيام الحضور في الكليات والاعتماد بنسبة أكبر على التعليم عن بعد، تتمنى "مياده"، تقليص ساعات الحضور إلى الجامعة، "محتاجين نقلل عدد ساعات اليوم الدراسي في الجامعة".

وكان أقر المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، الخريطة الزمنية لـ" العام الدراسي الجامعي الجديد" 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.