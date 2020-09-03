"عيطي براحتك".. طريقة عمل الفازلين في المنزل

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أثار حديث الدكتورة هالة لعيطة، أستاذة أمراض الجلدية والتجميل بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، الجدل عقب حديثها عن أسباب الهالات السوداء، خلال حلقتها مع الإعلامية رضوى الشربيني".
وأكدت الطبيبة أن سبب الهالات هو استخدام "المناديل المُبللة" عقب البكاء، ناصحة بوضع الفازلين المرطب قبل البكاء مباشرة، لتجنب الهالات، قائلة: "قبل ما تعيطي حطي فازلين".
وعلى الفور بات العديد يسخر من الأمر، من خلال بعذ الصور الساخرة.، معلقين: "أنا هبقى في ايه ولا في ايه"، "كدة الفازلين هيخلص من السوق".
ويقدم "هُن" للفتيات طريقة عمل الفازلين في المنزل بدلًا من شراءه.
المكونات
شمع عسل
زيت زيتون
زيت عطري
فيتامين بي
طريقة عمل الفازلين الطبي في المنزل
قومي ببشر شمع العسل جيدًا.
ضعي شمع العسل في إناء معدني على نار هادئة.
ضيفي زيت الزيتون بالتدريج ويحرك حتى يذوب الشمع تماماً، ثم الزيت العطري.
ضعي كبسولات الفيتامينات، وامزجي جيدًا ثم احفظيه في مكان بارد.
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