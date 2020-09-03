عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها: ربنا يخلينا لبعض يا برج العذراء

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة عبير صبرى الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت الفنانة صورة تجمعها بزوجها وعلقت: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. سنة حلوة وسعيدة تحقق كل اللي بتتمناه في صحة وسعادة وربنا يخلينا لبعض العمر كله يا برج العذراء".

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زواج عبير صبري والمحامي أيمن البياع

يذكر أن عبير صبري احتفلت بزواجها من المحامي أيمن البياع، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي، يوليو 2018، ونشرت صورة وضع عليها خاتم ذهبي، وكُتب في إطاره عبارة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وجاء فيها: "أنتِ لي.. أنا لك"، معلقة عليها بـ"هاشتاج" تضمن الحرف الأول لاسمه واسم زوجها.

وكانت قصة الحب التي وقع فيها الثنائي عبير صبري وأيمن البياع، بعد تواجدهما في أكثر من مناسبة بدايةً من يونيو 2017، حينما أقام حفلا للسحور وظهرت بجواره عبير في عدة صور، وتكرر صحبتهم مجددًا خلال مشاركتها في مبادرة "مستقبلهم أمانة" الخيري تحت إشراف البياع، كسفيرًا للنوايا الحسنة ونائب الأمين العام لمنظمة "إمسام" التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة عيد الأم.