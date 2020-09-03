الامارات | كاردي بي.. وجه جديد لدار «بالنسياغا» للأزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي.. وجه جديد لدار «بالنسياغا» للأزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيرت مغنية الراب الأميركية، كاردي بي، لتكون أحد وجوه حملة الخريف والشتاء لدار «بالنسياغا» الفرنسية للأزياء، على ما أعلنت الدار، أمس، في بيان.

وأوضحت الدار أن «صور مجموعة خريف سنة 2020 وشتائها أنتجتها (...) شبكة أصدقاء بالنسياغا، التي تتواصل بواسطة الشاشات، رغم تدابير الحجر المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)». وأضافت أن كاردي بي، وإليزا دوغلاس، كانتا من بين «ملهمات» القدرة الإبداعية.

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وكانت مغنية الراب، البالغة السابعة والعشرين، والتي يتابعها 75 مليون شخص على حسابها، عبر شبكة «إنستغرام»، أعلنت الخبر بنفسها على شبكات التواصل الاجتماعي، وأوردت إحدى صور الحملة، وتظهر فيها على لوحة إعلانية كبيرة، نشرت على إحدى واجهات متحف اللوفر في باريس.

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