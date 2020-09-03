الامارات | 50 فيلماً في الدورة السادسة من «أفلام السعودية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فيلماً في الدورة السادسة من «أفلام السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي تقام هذا العام بشكل افتراضي بالكامل، حيث يقدم المهرجان برامجه للجمهور، من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، والتي تتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام وندوات وورشاً متخصصة.

ويعرض المهرجان أكثر من 50 فيلماً، ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي، وتضم 23 فيلماً، ومسابقة الفيلم الوثائقي، وتضم 13 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة، وتضم 17 فيلماً، إضافة إلى 177 عملاً في مسابقة السيناريو غير المنفذ. ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في المسابقات المختلفة 285 ألف ريال (نحو 76 ألف دولار).

وتمتد الدورة الجديدة حتى السادس من سبتمبر الجاري، وتنظمها جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

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وقال مدير المهرجان، أحمد الملا، في كلمته بحفل الافتتاح على «يوتيوب»: «يشهد العالم تحديات عدة على كل المستويات، من الخاص إلى العام، من الفرد إلى البشرية، هذه التحديات التي لم نستسلم أمامها، وابتكرنا حلولاً تفاعلية تستجيب لطموحاتنا، في ظرف مثل هذا».

وبجانب عروض الأفلام، يشمل برنامج المهرجان ندوات عن: «رحلة الفيلم السعودي من الورقة إلى شباك التذاكر»، و«مستقبل الأفلام السعودية»، و«السينما السعودية ما بعد كوفيد-19».

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