الامارات | دبي تجمع ثقافات العالم في أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع ثقافات العالم في أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاون «طيران الإمارات» ومجموعة جميرا معها لرعاية حفل افتتاح موسم اليوبيل الفضي (النسخة الخامسة والعشرين) للقرية العالمية. وستدعم هذه الرعاية من كلا الجهتين هذا الحفل الافتراضي الذي يعد الأضخم في العالم، والذي يشهد اهتماماً دولياً، فهو بمثابة إلهام لخيال الملايين من عشاق الفن الذين يتطلعون لمشاهدته. وسيتم تنظيم الحفل بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية بمشاركة آلاف الفنانين والموسيقيين من جميع أنحاء العالم. ويمكن متابعة فعاليات الحفل على المسرح الرئيس للقرية العالمية، ومختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 أكتوبر المقبل. وأكّدت «طيران الإمارات» أن الحفل سيعرض على رحلاتها عبر نظام لمعلومات واتصالات والترفيه الجوي ICE الحائز جوائز عالمية.

مسرح رئيس

سيتم بث الحفلة الافتراضية على شاشات المسرح الرئيس في القرية العالمية، وسيتمكن المتابعون في جميع أنحاء العالم أيضاً من حضوره عبر الإنترنت، وستؤدي الفرقة العالمية أربعة من أشهر أغاني موسيقى الروك، هي: أغنية «وات آوندرفول ورلد» لفرقة الروك الأميركية «رامونيس»، وأغنية «روكين أول أوفر ذا ورلد» لفرقة الروك البريطانية «ستاتس كيو»، وأغنية «يو جيت وات يو جيف» لفرقة الروك الأميركية «نيو راديكالز»، وأغنية «وي ويل روك يو» لفرقة الروك البريطانية «كوين». وقد تم اختيار هذه المجموعة الكلاسيكية من الأغاني لشعبيتها ومعاني كلماتها التي تعكس روح المناسبة المغناة فيها.

يشارك في الحفل مئات الفنانين الذي سجلوا أسماءهم رسمياً للانضمام وهم من أكثر من 70 دولة حول العالم، إضافة إلى المشاركات العالمية، تفخر القرية العالمية بتوفير منصة للمواهب المحلية لإظهار شغفهم وقدراتهم الموسيقية.

تنوع ثقافي

وقالت المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية جاكي إيلينبي: «نحتفل في القرية العالمية خلال كل موسم بالتنوع الثقافي الغني الذي نقدمه، إضافة إلى تسليط الضوء على أروع المواهب المبدعة التي يمتلكها ضيوفنا من جميع أنحاء العالم. حرصنا على أن تكون احتفاليتنا بالموسم الخامس والعشرين فعالية تفاعلية شاملة يمكن للجميع أن يستمتعوا بها بغض النظر عن الدولة التي يتواجدون بها. وتجسّد هذه الفعالية روح التقارب بين شعوب وثقافات العالم بمختلف الأعمار والجنسيات والمواهب في حدث ترفيهي وثقافي مميز. ندعو جميع المواهب الفنية للانضمام إلى فرقة روكين 1000 ليكونوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي».

دعم المبادرات

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وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية عادل الغيث: «دبي مركزنا الرئيس والوجهة الأهم ضمن شبكة خطوطنا العالمية، ونحن نحرص دائماً على التعاون مع الوجهات الترفيهية والسياحية والمؤسسات الرائدة في قطاع السفر، بهدف دعم المبادرات الفنية المبدعة. ويسعدنا المشاركة مع القرية العالمية في تنظيم هذه الفعالية الافتراضية المميزة للمساهمة في تعزيز المواهب المحلية والعالمية، وتقديم حدث تاريخي مميز يبرز إبداعات دبي للعالم، ويخلق جسور التواصل بين المواهب من خلال الموسيقى. وفي الوقت الذي تستعد دبي لاستقبال مزيد من الزوار خلال الأشهر المقبلة، فإننا في طيران الإمارات نواصل العمل لاستئناف تشغيل رحلاتنا تدريجياً عبر شبكة خطوطنا العالمية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية».

تشجيع التنوع

وقال رئيس الشؤون التجارية في مجموعة جميرا أليكساندر لي: «نحن متحمسون لنكون جزءاً من أكبر حفلة افتراضية لموسيقى الروك في العالم. نفخر بدورنا في تشجيع التنوع واستضافة الزوار الذين يبحثون عن ذكريات لا تنسى. ما يميز هذا الحفل كونه منصة لإلهام الفنانين والموسيقيين للمضي قدماً بأحلامهم، فلطالما لعبت مجموعة جميرا دوراً أساسياً في دعم الفعاليات الأضخم والأكثر تميزاً كهذه الفعالية».

«روكين 1000»

تأسست فرقة الروك الشهيرة «روكين 1000» على يد فابيو زافاجنيني وفريقه قبل خمس سنوات، عندما قام بدعوة 1000 موسيقي لإحياء حفل في مدينة تشيزينا بهدف إقناع فرقته المفضلة «فو فايتر» بإضافة المدينة إلى جدول جولتها الموسيقية. ولم يتخيل يوماً أن المشروع الذي بدأ كفكرة بسيطة سيتحول ذات يوم إلى ظاهرة عالمية فريدة من نوعها، لتعزف فرقة «روكين 1000» بعد ذلك بفترة وجيزة في العديد من أكبر المدرجات العالمية، كما أعلنت الفرقة حديثاً عن طلب تعيين مئات من العازفين الجدد من المنطقة للمشاركة في الحفل الذي ستبثه شبكة الإذاعة العربية.

ولدى الفرقة العديد من الحفلات الموسيقية في الملاعب والمواقع الخاصة، فضلاً عن ألبوم تم إنتاجه بالتعاون مع Sony Music Italy وفيلم The Thousand من إخراج أنيتا ريفارولي، الذي يحكي قصة نشأة الفرقة، وتم ترشيحه لأهم المهرجانات السينمائية الدولية.

- ستقوم فرقة «روكين 1000» بأداء أكثر أغاني موسيقى الروك أهمية وشعبية.

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