شاعرة تتهم طبيب نفسي بالتحرش: يوهم ضحاياه بعلاجهن بالأحضان

علاقات و مجتمع

على صفحتها بموقع "فيس بوك"، أعلنت الشاعرة سالي هاشم، من مدينة طنطا، تضامنها مع ضحايا الطبيب النفسي المتهم بالتحرش، وقالت في فيديو نشرته على صفحتها، إن الطبيب يحظى بسمعة طيبة بين أهالي مدينة طنطا، وذو مظهر لائق ومتدين، لكنه في الحقيقة ينفرد بضحاياه داخل عيادته ليزيدهم ألما نفسياً بتصرفاته التي وصفتها بالمخجلة.

وأضافت "سالي"، أن عيادة الطبيب النفسي هي المكان الذي يلجأ إليه المريض عندما تضيق به الحياة ويعاني من أعراض المرض النفسي، ولكن مريضات هذا الطبيب فوجئن بأنه يزيد من ألمهن النفسي، بما يطلبه منهن.

بكلمات حماسية شجعت "سالي" الفتيات من ضحايا هذا الطبيب التقدم ببلاغات ضده، لأن الصمت يشجعه على الاستمرار في تصرفاته غير اللائقة.

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وأضافت: "اعذروا انفعالي، لكن أنا مصدومة من الطبيب الذي تذهب إليه المريضة وهي في قمة الضعف والخوف والانكسار، ومحطمة نفسياً نتيجة ظروف مرت بها، ثم تفاجأ بأن الطبيب يمارس معها تصرفات تزيد من مرضها وتجعلها في قمة الهشاشة".

وحكت "سالي" عن إحدى ضحايا الطبيب، قائلة: "مريضة راحت له وهي محطمة، طلب منها صور وبعدين طلب يخرج معاها برا العيادة، وتطور الموضوع معاه إلى درجة ابتزازها، فحاولت الانتحار علشان تتخلص من نفسها ومن العذاب اللي عاشته".

وتابعت: "الطبيب المحترم بيعالج مرضاه بالتلامس والأحضان وبيوهمهم إن دي طريقة علاج نفسي معتمدة في الخارج، وبيتدرج معاهم لدرجة إنه يبقى الأقرب إليهم وبعدين يبتزهم".

وروت أن إحدى ضحاياه حاولت تقديم شكاوى ضده في نقابة الأطباء ولكنها لم تصل لشئ نظرًا للسمعة الطيبة التى يحظى بها هذا الطبيب: "واحدة راحت تقدم شكوى قالوا لها مش معقول أكيد أنتي فهمتي غلط".

ونصحت "سالي" الفتيات بعدم الصمت ومعرفة حقوقهن داخل العيادة النفسية: "مش من حق طبيبك إنه يعرى نفسيتك ويخليكي تقولي كل أسرارك، مش من حقه كمان يسجل لك لو أنتي مش عايزة ده، ومش من حقه يتجاوز المساحة بتاعته كطبيب".