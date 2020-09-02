طبيب يقدم نصائح للحماية من الطقس السيء: تجنب الخروج والأماكن المغلقة

صحة

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال ال72 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

قال الدكتور سمير الأشقر، استشاري الأنف والأذن، أن سقوط الأمطار يتسبب في تلوث الأذن من مياه الأمطار، وذلك يؤدي إلى حدوث التهابات في الأذن مع وجود فطريات.

وقدم استشاري الأنف والأذن، لـ"هُن" نصائح لحماية أجسامنا من تقلبات الجو منها:

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- وضع قماش على الأنف أثناء الخروج تجنبًا للأتربة.

- عند الشعور بالتهابات في الأنف يجب علاجها سريعًا حتى لا تتحول إلى جيوب أنفية.

- محاولة تجنب الخروج حتى تتحسن الأحوال الجوية.

- الإكثار من شرب السوائل، وكميات كبيرة من الماء.

- تجنب الجلوس في أماكن مغلقة حتى لا تنتقل الميكروبات.