6 نصائح للأمهات لحماية الأطفال من مخاطر السيول والطقس السيء

ماما

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال ال72 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

نصائح للأمهات لحماية الأطفال من الطقس السيء والأمطار المفاجئة

ومع انخفاض درجات الحرارة هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال في الطقس السيء منها كما ذكرها موقع "EverydayHealth":

- فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

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- إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على استخدام معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتيريا، التي تنقل الأمراض.

- إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

- غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

- يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

- تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.