إخفاء عظمة الأنف بالمكياج..تعرفي إلى الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - للمكياج استخدامات عديدة، إذ يمكن من خلاله تغيير أبعاد الوجه تماما حسب رغبتك كأنف أصغر أو عيون أكبر أو عظام خدود أكثر، وغيرها، فكل شيء نرغب في تعديله يمكن عمله بالمكياج.

وكل ما عليك فعله للحصول على نتائج رائعة، هو معرفة المناطق التي يجب التركيز عليها والرغبة في إبرازها، أو إخفاء عيوبها.

وتُعد الأنف من أكثر المناطق في الوجه التي تسعي الكثير من النساء إلى تصغير حجمها أو إخفاء عيوبها بالمكياج، إذ يعد الأنف من ملامح الوجه البارزة، وتفضل الكثير من الفتيات ظهور الأنف بحجم صغير، وخاصة اللاتي تعانين من مشكلات تتعلق بها كوجود عظام أو نتوءات بها.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة إخفاء عظمة الأنف بالمكياج بالخطوات.



الخطوة الأولى: إعداد الأنف جيدا

إعداد الأنف جيدا



قبل أن تفكرين في تحديد شكل أنفك، لا بد من تحضيرها وتجهيزها جيدا لتبدو خالية من أي شوائب أو بقع، وذلك باستخدام برايمر خال من الزيوت، ويفضل أن يكون غير لامع.

وبمجرد تطبيق البرايمر، اتبعيه باستخدام كريم أساس غير لامع ثم ضعي بودرة التثبيت.

تابعي المزيد: أبرز رسمات الأيلاينر الأسود لعام 2020



الخطوة الثانية: تطبيق طبقة الكونتور



إذا قمت بوضع طبقة الكونتور الخاص بك على الأنف، فتساعد في تحسين مظهرها وتحقيق التوازن في تناسقها.

ابدأي بمحيط كريمي متبوعا ببودرة الوجه، ويمكنك استخدام ظلال عيون بنية داكنة أو لوحة الكونتور، إذ يخلق الكريم ظلا أساسيا وستساعد البودرة على مزج الظلال حتى تبدو أكثر طبيعية، ولكن إذا كنت تريدين ظلا خفيفا، فما عليك سوى التمسك بالبودرة وتخطي محيط الكريم.

Advertisements



الخطوة الثالثة: مزج الكونتور للداخل

مزج الكونتور للداخل



امزجي الكونتور إلى الداخل باتجاه منتصف أنفك، لأن ذلك سيجعل أنفك تبدو أضيق، للحصول على إطلالة طبيعية، فبمجرد مزجه تماما، يمكنك وضع طبقة أخرى خفيفة جدا من كريم الأساس.



الخطوة الرابعة: تطبيق الكونتور من مقدمة الحاجب



ابدأي في تطبيق الكونتور من مقدمة الحاجب، واتجهي به لأسفل باتجاه الطرف، سيساعد ذلك على ضمان تساوي كلا الجانبين، حتى لا تبدو الأنف بشكل متزعزع، وهذا سيساعد الأنف على أن تبدو بمظهر أنحف، وإذا كنت تعانين من عظمة أنف منحنية فتختفي تماما، مع الحرض أن يكون الخطان مستقيمان.



الخطوة الخامسة: وضع كونسيلر على جانبي الأنف

تصغير الأنف



لجعل أنفك يبدو أنحف، يمكنك وضع كونسيلر أفتح بدرجتين تقريبا من لون بشرتك الطبيعي على جانبي أنفك، فهذا سيجعل أنفك يبدو أكثر نحافة.

تابعي المزيد: أبرز أخطاء مكياج ترتكبها المرأة الأربعينية