ماسكات طبيعية لنضارة البشرة في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - الاعتماد على الماسكات الطبيعية تُعتبر الطريقة الأفضل للـ عناية ببشرتِك، بالإضافة إلى أنها الأسلوب الأسهل باستخدام الإمكانات المتاحة بمنزلكِ في أيّ وقت تشائين، وفي الشتاء حاولي التركيز على هذه الفكرة، إذ إنّ بشرتكِ بحاجة بشكل دائم للعناية بها خلال هذا الفصل، حتى تتفادي مشاكل الجفاف، والحساسية.

وحاولي دائمّا عند عمل الماسكات الطبيعية، أن تحتوي على بعض الزيوت المرطبة، حتى وإن كانت بشرتكِ دهنية، للحصول على بشرة ناعمة طوال الوقت.



خليط الموز وزيت الزيتون

الموز وزيت الزيتون

- 1 حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي المكونات مع البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 20 - 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتِك، أما إذا كنتِ تعانين الجفاف الشديد، فاستخدميه مرتين بالأسبوع.

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خليط زيت اللوز الحلو والترمس

زيت اللوز الحلو والترمس





- ملعقة كبيرة ترمس مطحون

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زبادي



اخلطي مكونات الثلاثة مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 25 دقيقة.

أزيلي الماسك بلطف من بشرتِك، ويمكنكِ تكراره مرة أسبوعيًّا أو كل 10 أيام، لعمل تقشيرٍ لبشرتكِ باستمرار، والحصول على بشرة نظيفة ونضرة.

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