أسماء عطور برائحة الفانيلا ستمنحك جاذبية لا تقاوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعد الفانيلا واحدة من أكثر المكونات الشعبية التي كانت تستخدم في صناعة العطور النسائية منذ القدم، لما لها من تأثير متناغم على جمال وأنوثة السيدات.

فعطر الفانيلا واحد من أكثر العطور تنوعا في العالم، ويمكن مزجه مع روائح الأزهار الخفيفة، ليمنح جاذبية وسحرا خاصا لمن يستخدمه.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" أسماء عطور برائحة الفانيلا، يمكنك أن تستعيني بما يناسبك من بينها، لإطلالة مميزة وساحرة.



عطر Tobacco Vanille من مجموعة Tom Ford

عطر Tobacco Vanille



يعد من أكثر عطور الفانيلا شهرة على الإطلاق منذ عام 2007، فهو من العطور الفاخرة ذي جاذبية خالدة تناسب المرأة الراقية، ويضفي على إطلالتها أناقة.

ويدخل في تركيب هذا العطر عدة مكونات كالكاكاو والكرز، كما يتميز بأنه يناسب النساء اللاتي تسعين إلى الجمع بين الأنوثة والجاذبية.

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عطر Vanille Fatale من Tom Ford

عطر Vanille Fatale



يمكنك أن تستعيني بهذا العطر، فهو من العطور الراقية، والتي يمكن استخدامه في مختلف المناسبات والإطلالات، وهذا العطر برائحة الفانيلا يعد مزيجا مثاليا من المكونات البيضاء، إذ يدخل في تركيبه مكونات منعشة من البرتقال والليمون، إضافة إلى رائحة الفانيلا والزهور.

ويمكن اعتباره من العطور اللذيذة، التي تضفي أنوثة كلاسيكية لمن تستخدمها، كما يعد مناسبا للنساء اللاتي يبحثن عن عطر يجمع بين الفخامة والرقي.

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عطر Black Opium من Yves Saint Laurent

عطر Black Opium



يعد أحد أفضل عطور الفانيلا على الإطلاق، إذ استلهم تصميم الزجاجة ورائحتها من شخصية وروح موسيقى جلام روك الكلاسيكية.

وتنبع رائحة Black Opium من مزيج رائع من الفانيلا والقهوة الطبيعية، إذ يأتي دعم المكونات الرئيسية من روائح الأزهار المختلفة.

ويستمر عطر Black Opium في كونه عطر الفانيلا الأكثر مبيعا، ومن المرجح أن يستمر في السيطرة على السوق لسنوات قادمة.



عطر Feve Delicieues من Christian Dior

عطر Feve Delicieues



يعد أحد عطور الفانيلا الفاخرة، التي تدوم طويلا، وتناسب الجنسين، إذ يمكن لكل من الرجال والنساء الاستمتاع باستخدام هذا العطر الأنيق.

وعلى الرغم من أن الفانيلا غالبا ما ترتبط بالأنوثة، إلا أن هذا المنتج أثبت أنه الأكثر مبيعا للرجال أيضا.

وتتمتع هذه الرائحة بأجواء مميزة وجذابة، إذ يدخل في تركيبها مكونات خضراء متجددة، وروائح أثقل مثل الكرز والكراميل، وكذلك الفانيلا.

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