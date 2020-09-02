طريقة قَص الغُرَّة الجانبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد الفتيات على قصات الشعر المختلفة لستايل متجدد في كل فترة، وعند التفكير في قص غرة الشعر تخشى غالبية الفتيات المجازفة والقيام بذلك بأنفسهن، ويفضِّلن الذهاب إلى خبيرات الشعر أو صالونات التجميل؛ لضمان الحصول على نتيجة مثالية، ولكن إن كنتِ لا تمتلكين الوقت الكافي للذهاب إلى صالون التجميل، أو تخشين الذهاب في ظل أزمة كورونا، يمكنك اتّباع هذه الخطوات لقَصِّ الغرة الجانبية.



طريقة قَصّ الغرة الجانبية بطريقة بسيطة

الغرة الجانبية



الغرة الجانبيّة هي الغرة التي تكون منسدلة من جانب واحد للوجه، ولعملها قومي بتمشيط الغرة باتجاه جانب الوجه الذي تفضلين أن تبقى عليه الغرة وباستخدام المقص قصّي الخصلات الأمامية بتدرج، أي ستكون قصيرة من عند الحاجب وتزداد طولًا كلّما اتجهتِ إلى أسفل الخد، وهذه الغرة تناسب شكل الوجه البيضاوي والدائري.

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نصائح يجب تطبيقها ومعرفتها قبل قَصّ الغرة

قَصّ الغرة



تعتقد الفتيات أن الغرة من الممكن أن تتناسب مع كل قصات الشعر، ولكن ننصحك بأنه يجب عليك الاستغناء عن قص الغرة أحيانًا عندما يكون الشعر مُجْهَدًا ومُتَقَصِّفَ الأطراف، وقومي بمعالجة شعرك أولًا. ويمكنك أيضًا -الخليج 365- أن تقومي بتفتيح بعض خصلات الشعر، وخصوصًا في الغرة؛ لأن ذلك يعطي كثافة وجمالًا للشعر، وأيضًا يضفي على الوجه الإشراق والنضارة، ويساعد على إبراز لون العينين أيضًا، وبما أن الغرة تُعتبر من أكثر المناطق المتضررة في الشعر، فننصحك بتفادي استخدام السيشوار بطريقة مستمرة، وترك الشعر بعض الوقت بحيث يتنفَّس، ويمكنك أيضًا الاعتناء بالغرة والشعر من خلال استخدام كريمات الشعر المرطِّبة والمغذية له، ولو مرة واحدة في الأسبوع، وذلك من أجل أن تحافظي على شعرك من التَّهَالُك، ولقص الغرة بطريقة مثالية يجب أن يتوفر بيديكِ مقص خاص لقص الشعر؛ حتى يتمّ القص بسرعة وبشكل أسهل، وأن يكون حادًّا ليس كمقص الورق، وعليكِ تبليل شعرك بطريقة بسيطة، فإن كان مبلَّلًا كثيرًا يمكن أن تخطئي في القص، وعليك أن تحدِّدي شكل الغرة الذي تريدينه على حسب شكل الوجه؛ فالوجه المستطيل تناسبه كل أنواع القصات المختلفة للغرة، والوجه المربع يتناسب مع الغرة الطويلة إلى حد الحاجبين، بحيث تكون خفيفة من الأمام ومن الجوانب تكون أثقل، أما إن كان وجهك دائريًّا أو بيضاويًّا فقُصّي الغرة الجانبية المائلة، بينما إن كان وجهك على شكل القلب، أي كان الذقن رفيعًا، فافرقي الغرة من المنتصف وقصيها بشكل جانبي مائل.

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