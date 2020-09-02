اطلالة عصرية بأقراط الحلقات على غرارالنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - ظهرت صيحة أقراط الحلقات Hoops من سنوات عديدة ولازالت الأبرز في تصميماتالأقراط، سواء الحلقات الكبيرة أو الصغيرة، حيث تبدع الماركات العالمية في تقديم تصاميم جذابة للأقراط، وقد اعتمدت النجمات هذه الصيحة بتصاميم متنوعة تناسب أذواقهن.



شاهدي أجمل تصميمات أقراط الحلقات من وحي اكسسوارات النجمات ومن عروض أزياء 2020.



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أقراط الحلقات من وحي النجمات





ارتدت سيرين عبد النور أقراط الحلقات في إطلالات متنوعة، سواء الأقراط المعدنية أو الأقراط ذات الألوان المميزة، مثل اللون الأسود.



وتنسق سيرين أقراط الحلقات مع أزياء عصرية لتكمل أناقتها في مختلف الأوقات.

مايا دياب





أيضاً اختارت درة أقراط الحلقات باللون الذهبي في إطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة ترتدي فيها وشاح الرأس باللون الأبيض المنقّط بالأسود.



ونسقت مايا دياب أقراط الحلقات الكبيرة باللون الذهبي مع تي شيرت أبيض وسروال أسود.

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واعتمدت نجوى كرم أقراط الحلقات المعدنية مع جمبسوت باللون الرمادي لتضيف لمسة عصرية لإطلالتها.



واختارت نوال الزغبي أقراط الحلقات الذهبية بالحجم الكبير مع كنزة باللون الأسود وسروال جينز.







أقراط الحلقات من عروض أزياء 2020



CAROLINA HERRERA



برزت أقراط الحلقات بقوة في عروض أزياء 2020 بأحجام مختلفة.



قدمت بعض الماركات أقراط الحلقات باللون الذهبي مثل أقراط كارولينا هيريرا Carolina Herrera، دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، Helmut Lang، Proenza Schouler، Sies Marjan.



كما ظهرت أقراط الحلقات الكبيرة والملونة لإطلالة عصرية ونابضة بالحيوية مثل أقراط فيرساتشي Versace، ميسوني Missoni، ومارني Marni

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