الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الخمسين.. أيقونة في عالم الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - أتمت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله، عامها الخمسين، يوم الإثنين 31 آب/أغسطس 2020، وهي الثانية في قائمة أجمل نساء العالم في العائلات الملكية حول العالم، بعد الأميرة الراحلة ديانا.

والملكة رانيا العبدالله ليست فقط أيقونة للجمال، بل ملكة متوجة على عرش الأناقة أيضاً؛ حيث استطاعت خلال فترة تولّيها العرش اختيار أزياء خلَّفت بصمة واضحة في ذاكرتنا على مدار الأعوام السابقة.

وتجمع الملكة رانيا في إطلالاتها بين الكلاسيكية والعصرية؛ لتظهر دائماً الملكة الأجمل والأكثر أناقة في جميع مناسباتها، خاصة أنها تضفي لمساتها العصرية على أي إطلالة تختارها من موديلات الفساتين الأنيقة والبدلات الرسمية، إلى التنسيقات في البناطيل والتنانير الميدي، وغيرها، واليوم جمعنا لكنّ أحدث صور إطلالات الملكة رانيا؛ احتفالاً بذكرى ميلادها.



الزي التقليدي في إطلالات الملكة رانيا

الزي التقليدي في إطلالات الملكة رانيا



إطلالة الملكة رانيا العبدالله في الأزياء الشرقية لها نكهة خاصة جداً؛ إذ إنها في كل مرة تطلّ علينا بالجلابية التقليدية أو العباية أو القفطان، فتبدو غاية في الجمال والإشراق، كما أن اعتمادها للأزياء الشرقية مع لمسة عصرية؛ يُظهرها بأناقة خاصة ويعكس شخصيتها المميزة، كما يظهر في الصورة أعلاه.

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اللون الأبيض في إطلالات الملكة رانيا العبدالله

اللون الأبيض في إطلالات الملكة رانيا العبدالله



تعتمد الملكة رانيا كثيراً على اللون الأبيض في إطلالاتها، وفي الصورة أعلاه اختارت إطلالة شبابية مميزة؛ كانت عبارة عن ترانشكوت باللون الأبيض، وصل طوله إلى حد الركبة، ياقته كبيرة، ومزيّن بحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي المعدني، وحقيبة كتف باللون الأصفر، ونظارة شمسية.

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أزياء السفاري في إطلالة الملكة رانيا العبدالله

أزياء السفاري في إطلالة الملكة رانيا العبدالله



لا تختلف أزياء السفاري في إطلالات الملكة رانيا العبدالله عن الأزياء التقليدية؛ فهي تدخل في صميم ثقافة وطنها الأردن، وقد أبدعت الملكة في اختيار هذا النوع من القصات، كما فعلت تماماً في الصورة أعلاه؛ حيث اختارت من تصميم مايكل كورس Michael Kors إطلالة باللون البيج الفاتح، مؤلفة من جاكيت بليزر مزيّن بصفيْ أزرار، وبنطلون قصير بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحذاء أنيق من نفس اللون، وحقيبة كتف من الجلد والكروشيه.

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الكاجوال في إطلالات الملكة رانيا العبدالله

الكاجوال في إطلالات الملكة رانيا العبدالله



بعيداً عن الأضواء، فإن الملكة رانيا تختار الإطلالات الكاجوال، كأي سيدة؛ للاستمتاع بنهارها بشكل عادي، ولكن حتى في اختيارها للأزياء الكاجوال؛ أظهرت الملكة أناقة مميزة، تجعلها فعلاً أيقونة في عالم الأزياء.

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