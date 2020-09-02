استوحي موديلات الأقراط من عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - لا تكتمل إطلالتك خلال فصل الصيف من دون تنسيق إكسسوار صيفي؛ يضفي لإطلالتك أنوثة وجمالاً، لذلك أبدعت أهم الدور العالمية للأزياء والمجوهرات بابتكار أجمل موديلات الإكسسوار لصيف 2019، وأبرزها أقراط الأذن.. شاهدي معنا موديلات أقراط الأذن لهذا الصيف.

1- أقراط أذن من بادغلي ميشكا أقراط أذن من بادغلي ميشكا اختارت ماركة «ميشكا» أقراط الأذن المتدلّية المزيّنة بالورد لإطلالة صيفيّة بامتياز. نسّقي هذه الأقراط مع فستان مورّد وحذاء بكعبٍ عالٍ عند ارتيادك حفلاً خلال فصل الصيف.

2- أقراط أذن من شانيل أقراط أذن من شانيل اختارت دار الأزياء والمجوهرات العالمية «شانيل» أقراط الأذن المتدلية بأحرف الماركة، فأتت من ناحية CHA، ومن الناحية الأخرى NEL.

نسّقي هذه الأقراط مع قميص نسائي أبيض وحزام الخصر من الدار نفسها.

3- أقراط أذن من دولتشي آند غابانا أقراط أذن من دولتشي آند غابانا نسّقي أقراط الأذن بشكل دائري من دار «دولتشي آند غابانا» المزوّدة بألوان الأزرق والأخضر والفوشيا. نسّقي أقراط «دولتشي آند غابانا» مع فستان مورّد وإكسسوار شعر. تجنّبي وضع القلادة؛ فتُبرزين بذلك موديل الأقراط. شنط ذهبية فاخرة موضة الموسم

4- أقراط أذن من إيسكادا أقراط أذن من إيسكادا بعض النساء يفضلن موديلات أقراط الأذن الناعمة، لذلك قدّمت «إيسكادا» أقراط أذن متدلية من اللون الذهبي.

5- أقراط أذن من جورجيو أرماني Advertisements أقراط أذن من جورجيو أرماني تناسب أقراط أذن دار «جورجيو أرماني» إطلالة مسائية من الألوان الداكنة، فإذا اعتمدتِ فستاناً من اللون الأسود؛ نسّقي هذه الأقراط معه؛ لتزيدي إطلالتك جمالاً وأنوثة. أقراط أذن من جورجيو أرماني

أو نسقي أقراط أذن «جورجيو أرماني» الملوّنة لإطلالة جميلة وملوّنة. موديلات إكسسوارات على طريقة أحلام غاية في الترف

6- أقراط أذن من جيفنشي أقراط أذن من جيفانشي بموديل غريب، طرحت «جيفنشي» أقراط أذن متدلية «ميتاليك» بشكل حيوان الضفدع. إن أحببتِ هذا الموديل من أقراط الأذن؛ فنسّقيه مع أزياءٍ ناعمة كالبدلة الرسميّة. أبرز إكسسوارات أزياء الكروز 2020 .. الأحذية الكلاسيكية والشنط الجلد مع الشراشيب

7- أقراط أذن من غوتشي أقراط أذن من غوتشي بموديل الصَدف، اختارت دار أزياء «غوتشي» صيحة أقراط الأذن المتدلية المزيّنة بالصدف المرصّعة بالأحجار؛ فيرمز الصدف إلى الشاطئ وأجواء الصيف المرحة والمنعشة.



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