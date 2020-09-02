أجمل موديلات شنط كبيرة للنزهات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - لكل سيدة وفتاة تبحث عن موديل شنطة كبيرة للنزهات، تكون مناسبة مع ملابسها ، إكسسواراتها وإطلالتها، لا بدّ من اختيار شنطة بالحجم الكبير، لأنها موضة صيف 2020 ، خاصة وأن موديلاتها برزت بأشكال وتصاميم متنوّعة ومختلفة، تناسب جميع الأّذواق.



موديلات لافتة لشنط النزهات

سان لوران Saint Laurent

هذه الموديلات اللافتة والمميزة المصنوعة من مواد مختلفة، سواء كانت من القشّ، الأقمشة القطنية، البلاستيك، وفي بعض الأوقات الجلد ... كلها بألوان صيفية زاهية ومزيّنة بأكسسوارات لافتة.

تعتبر الشنط الكبيرة مثالية للنزهات، لأنها عملية وتتّسع لمختلف احتياحات هذا النهار الطويل، الذي تنوي السيدة تمضيته في النزهات الطويلة. كما أن تصاميمها العصرية واللافتة تناسب جميع الإطلالات ، إن كانت مع فساتين الماكسي أو مع فساتين البحر القصيرة الناعمة، أو حتى مع سراويل الجينز والسراويل القماشية العريضة.

خلال هذه المشاوير، يجب ألا تنسى السيدة أن تضفي لمستها الخاصة التي ترفع اللوك إلى مستوى آخر، كأن تختار حقيبة ذات تصميم مميّز وجذّاب لإطلالة مميّزة.

ننصحها بعدم التردّد في اتّباع صيحة القشّ وانتقاء شنطة مصنوعة منه، فلم لا تختار واحدة تتّسم بحجم كبير لكي تتّسع لكل أغراضها ؟

بعيداً عن القشّ، من الضروري اللجوء إلى شنط على شكل سلّة من الضفائر ، خاصة وأن هذا الأكسسوار سيضيف لمسة مرحة على اللوك خلال النزهات.

إذا كانت السيدة من هواة اعتماد آخر صيحات الموضة، يجب أن تختار شنط تتميّز بقماشها الشفّاف، خاصة وأن هذا التصميم سيزوّد إطلالتها بلمسة عصرية مواكبة للموضة بامتياز.

في نفس الإطار، يمكنها أن تنتقي شنطة مصنوعة من خشب البامبو. أما للمسة مبتكرة أكثر، فما عليها سوى اختيار شنطة كبيرة مزيّنة بالشراشيب وحبيبات الخرز.

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شنط كبيرة مقاومة للحرارة

جيل ساندر Jil Sander

إذا كانت السيدة تبحث عن شنطة كبيرة، تقاوم الحرارة المرتفعة وتمنع اختراقها، فعليها اختيار واحدة مصنوعة من قماش الكتّان، خاصة وأن تصميمها عملي وتتّسع لكمية كبيرة من الأغراض، بالإضافة الى أن هذه الشنطة تمنح لمسة راقية أكثر.

كذلك وبكل بساطة، باستطاعتها أن تلجأ إلى شنط مصنوعة من القماش الناعم التي تعيدنا إلى أيام الماضي، حين استعمل هذا الموديل لحمل الطعام أثناء الرحلات.

وأخيراً يجب ألا تنسى السيدة أن تختار شنطة تتناسق مع لون ملابس النزهة، ولا تخشى من انتقاء واحدة مزيّنة بألوان زاهية.

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