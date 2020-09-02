لفات حجاب للوجه المدوّر ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تواجه غالبية النساء ذوات الوجه الدائري العديد من المشاكل لإيجاد لفة حجاب مناسبة لشكل وجههن، حيث يسعين لعدم ظهوره بشكل أكبر أو إبراز الخدود بشكل غير مرغوب فيه، ولمساعدتهن في اختيار اللفات الصحيحة نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة صور للفات حجاب تناسب الوجه الدائري من إنستجرام مدوّنات الموضة العربيات، فاستوحي منها ما يناسب شخصيتك.



لفّات حجاب للوجه الدائري

لفّات حجاب للوجه الدائري



لحجاب مناسب لشكل الوجه الدائري، ننصحك بألَّا ترتدي الغطاء القطني تحت الحجاب؛ حتى لا يلغي جبينك، وليبدأ حجابك عند خط الشعر، وضَعِي حجابَك بالقرب من عظمة الخدّين؛ لتعطي وجهك شكلًا بيضاويًّا، واحرصي على ألَّا تُظهري ذقنك، خاصةً إن كنتِ من ذوات الذقن المزدوج، ويمكن ارتداء الحجاب المشجر ذي الألوان الكثيرة واللافتة التي تعطي جمالًا للوجه وإطلالة رائعة، ويعتبر خبراء التجميل والموضة أن الوجه البيضاوي هو أكثر أشكال الوجه المثالية، وهو يتناسب مع معظم لفات الحجاب، وإن كنتِ من صاحبات الوجه الدائري فيمكنك اعتماد الكثير من اللفات التي تُظهر وجهك بيضاويًّا مع إخفاء عيوبه، مثل لف الحجاب بطريقة بسيطة ملفوفة على الرقبة، أو اختيار لفة واسعة بقماش منقوش وتنسيقه مع قبعة من القش، ويمكنك عزيزتي التأنق بحجاب ملفوف بطريقة بسيطة مكشوفة والاستعانة بالحجاب القطني، ولكن احذري من تقريبه من جبينك، واجعليه عند مَنَابِت الشعر. ونذكِّرك -عزيزتي- بأنه يجب عليك الابتعاد عن اللفات التركية، وإن كان وجهك صغيرًا ودائريًّا فإننا ننصحك بالربطة الهندية التي تُلَفُّ بطريقة عشوائيّة، واستعملي فيها غطاءين للرأس فقط، أحدهما من الشيفون أو الحرير والآخر من قماش التول، فارتداء أكثر من طرحة بشكل طبقات يُعطي الوجه حجمًا كبيرًا لا يُناسبك.

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لفة حجاب بقماش الشيفون

لفات حجاب للوجه الدائري



يُعتبر قماش الشيفون من الخامات التي تُناسب الوجه الدائري الممتلئ، ويمكنك الاعتماد عليه في مختلف المناسبات الضخمة، ولتطبيقه استخدمي بطانة بلون مقارب للحجاب، ثم ضعيه فوق البطانة بحيث يكون منقسمًا إلى ثلث وثلثين من الأطراف، مع ربطها بدبوس بشكل غير مُحْكَم، وخذي الطرف الطويل ولفيه على الرأس لكي ينسدل على أحد الجانبين، واثنيه مع الجانب الخاص به، وحاولي إخفاء الطرف الآخر بالملابس، بحيث يبقى الطرف المثني فقط، وإن كنتِ من ذوات الذقن المزدوج فاحرصي على ألَّا تكشفي عن رقبتك؛ لأنّها ستسلّط الضوء على الدّهون الزائدة.

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