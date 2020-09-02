عبايات بموديلات شبابية من شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعتمد الإعلامية السعودية والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الموديل شهد الزهراني، خيارات العبايات الخليجية باختلاف موديلاتها المناسبة للمحجبات، وهي إحدى الفتيات الأكثر شهرة وشعبية في المملكة العربية السعودية، حيث يتابعها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من مليون شخص، ولأناقتها واختياراتها المنسقة بعناية نقدِّم لكِ أحدث الموديلات التي اعتمدتها في ٢٠٢٠؛ لتتأنقي على غرارها.



خيارات العبايات باللون الأسود

خيارات العبايات باللون الأسود



العباية السوداء هي الأكثر اختيارًا من قِبَلِ النساء العربيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، وهي من أكثر العبايات التي لا نستغني عنها بمختلف مناسباتنا، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات أنيقة ومتنوعة بأسلوب يتناسب مع كل الفتيات من شهد الزهراني، حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بقماش ذي طيات مزينة بحبات اللؤلؤ المتناثرة بعدة طبقات أنيقة، وتزينت بمكياج مرتكز على طلاء الشفاه الزهري وأكسسوارات اليد الذهبية، واختارت في إطلالة أخرى عباءة سوداء مزينة بالتطريزات والفصوص السوداء الأنيقة لخيار مناسب لكل النساء، ونسقت عباية سوداء مزينة من أحد الجانبين برسمة ذهبية مع ساعة ذهبية من علامة رولكس، وتجملت بعباءة سوداء مزينة بخطوط فيروزية مطرزة بطريقة عربية محتشمة.

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إطلالات العبايات الزرقاء لمظهر حيوي

إطلالات العبايات الزرقاء لمظهر حيوي



تتمتع شهد الزهراني بستايل خاص في اختيار العبايات، يميل للفخامة والرُّقِيِّ ورُوح الشبابية، وهذا ما تبحث عنه الكثيرات من الفتيات، خاصة الخليجيات، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بعباية سوداء مزينة بقماش كحلي مرسوم بالأبيض بطريقة فاخرة، وارتدت عباية رمادية مزينة من الأمام بقماش سماوي مرسوم بدرجة مختلفة من الأزرق، وأكملت إطلالتها بساعة واساور ذهبية مميزة، وأطلت بعباية كحلية مزينة بنقوشات الزهور السوداء، وتألقت بعباية كحلية مزينة بقماش مرسوم بالنقوشات الملونة بدرجات الأزرق والأصفر والأحمر بطريقة تناسب الشابات.

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تنسيقات العبايات البيضاء من شهد الزهراني

تنسيقات العبايات البيضاء من شهد الزهراني



اعتمدت شهد على عبايات اللون الأبيض المحتشمة، وذلك لقوامها المتناسق الذي لا تخشى إظهار تفاصيله أو حجمه، لذا ظهرت بعباية بيضاء واسعة مع حقيبة وحذاء باللون البني ومجوهرات ذهبية لخيار حيادي مذهل، وتزينت بعباية مصممة من جزأين، أحدهما مزيَّن بقماش أبيض مزين بالخطوط البنية، والآخر باللون الأسود المزين بأطراف الأكمام بالقماش الأبيض المرسوم بطريقة أنيقة.

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