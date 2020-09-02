8 وزيرات في الحكومة التونسية الجديدة بينهن وزيرة "الفلاحة"

علاقات و مجتمع

في خطوة جنبت البلاد حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، نالت حكومة التكنوقراط في تونس برئاسة هشام المشيشي الأربعاء، ثقة البرلمان، والتي حظيت فيها النساء على 8 حقائب وزارية من أصل 25 وزيرًا و3 كتاب دولة.

وتستعرض "هُن" الوزارت التي تتولى قيادتها النساء في حكومة هشام المشيشي، وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" .

ليلى جفال

وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وشغلت منصب مستشارة بمحكمة التعقيب، ورئيسة للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل.

وعيّنت "ليلى" رئيسة للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ورئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بنابل.

عاقصة البحري

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

وحصلت "عاقصة" على الدكتوراه في الهندسة من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في الفترة ما بين (1978-1982)، وهي متخّصصة في العلوم والتقنيات في الإنتاج النباتي وجودة المنتج.

زاولت تعليمها الجامعي في المدرسة الوطنية للزراعة في تولوز، كما درست في المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز (1974 - 1977).

مهنياً، تعتبر عاقصة خبيرة دوليةً رائدة في مجال المياه ولديها أكثر من 40 عامًا خبرة في هذا المجال، وعملت في البنك الإفريقي للتنمية وفي المعهد الدولي لإدارة المياه بغانا، وكانت لها تجارب في العديد من البلدان الإفريقية على غرار كينيا والنرويج والسويد وفرنسا.

سلوى الصغير

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وتشغل حاليا منصب الرئيسة المديرة العامة لمصنع تكرير النفط ''الستير'' في ولاية بنزرت.

وتولت "سلوى" منصب مدير عام للخطوط التونسية سنة 2014 بعد استقالة رابح جراد، ثم تولت الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير سنة 2015.

إيمان هويمل

وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وشغلت منصب المديرة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة، وهي من أبناء المدرسة الوطنية للإدارة.

ألفة بن عودة

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وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلت على دبلوم معهد الدراسات التجارية العاليا بقرطاج.

شغلت "ألفة" منصب أستاذ جامعي في معهد الدراسات التجارية العاليا بقرطاج، إلى أن أصبحت نائبة عميد جامعة قرطاج منذ 2011.

حسناء بن سليمان

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية

"حسناء" هي عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وقاض إداري، واشتغلت أربعة عشر سنة بالمحكمة الابتدائية.

واشتغلت "حسناء" مكلفة بمهمة لفترة محدودة بديوان رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

ثريا الجريبي

وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، من مواليد 1960 بتونس، ودرست بكلية الحقوق بتونس.

حصلت "ثريا" على الإجازة ثم شهادة التأهيل لممارسة المحاماة سنة 1985م.

تدرجت ثريا في المناصب كقاضية بالمحاكم الابتدائية بالمنستير وتونس وسوسة ثم كرئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس، وكقاضية بمحكمة التعقيب بتونس قبل أن تترأس المحكمة الإبتدائية بتونس وهو آخر منصب لها.

ودرست ثريا الجريبي في المعهد الأعلى للقضاء.

سهام العيادي

كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وهي خريجة كلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس.

حصلت "سهام" على شهادة في الصحافة السمعية والبصرية من المركز الإيطالي للدراسات العليا للصحافة السمعية والبصرية.

تقلّدت "سهام" العديد من المناصب الإعلامية على غرار رئيسة قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، ومكلفة بالإشراف على كل الأقسام الرياضية في الإذاعات الجهوية والمركزية للإذاعة التونسية.

وأعدّت وقدّمت عدّة برامج إذاعية وتلفزية منذ سنة 1994، وكانت مكلّفة بالرياضة في عدد من القنوات العربيّة والأجنبيّة.