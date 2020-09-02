محمد رشاد يغني بعد انفصاله عن زوجته: اتربى في بعدي.. ومتابعون: "تلقيح"

علاقات و مجتمع

"عيني على اللي اتربى في بعدي.. سواه البُعد على الجانبين، اللي اتهان وتعب بعدي.. اللي من غيري شافله يومين بهدلة.. يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام قال هاينسى طلع ده كله كلام.. تعبان في غيابي عنه وأنا في غيابه تمام".. كلمات أغنية "في غيابه تمام"، طرحها المطرب محمد رشاد عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ربط الجمهور بين كلمات الأغنية وبين انفصاله عن الإعلامية مي حلمي قبل أسابيع، إذ تمحورت الكلمات عن الهجر والفراق والحياة ما بعد الانفصال بين الحبيبين.

شارك المطرب جزء من الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام، قال هاينسى طلع ده كله كلام".

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وتفاعل عدد من المتابعين مع الأغنية التي طرحها المطرب عبر حسابه، وانهالت التعليقات عليه، والتي كان من أبرزها، "في غيابه تمام أنا حاسة إن أنت بس اللي بتلقح بالكلام والأغاني مش حلو الشغل ده يا نجم، أنت إنسان محترم ولكن لم توفق في اختيار الأغنية خاصة في هذا التوقيت، آسف إني أقولك "ليس هذا من شيم الرجال".

وانتقد آخرون كلمات الأغنية وتوجيهها للإعلامية مي حلمي بشكل ملحوظ، عقب الانفصال، فكان من أبرز التعليقات، "عيب اللي بتعمله ده كفاية حرقه دمها عليك، وتطلع تعمل ستوري بساعات عشان تدافع عنك اتقي الله كده وعيب اللي بتعمله ده، فكرتني بأحمد سعد لما ساب سمية الخشاب كان كل أغانيه تلقيح عليها، التلقيح للستات بس، تحس إنك بتلقح بزيادة يمكن لو التوقيت كان مختلف في الظروف كانت بقت أحلى، مي متستاهلش تلقح عليها بالشكل ده".

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهما اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.