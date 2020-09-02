هكذا حصلت نهى العمروسي على البراءة في قضية المخدرات "التحليل أنقذها"

علاقات و مجتمع

لازال اسم الفنانة نهى العمروسي متصدرًا محركات البحث على الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تورط اسم ابنتها "نازلي مصطفى كريم" بقضية الفيرمونت، إذ جرى حبسها 4 أيام على ذمة القضية، التي سريعًا ما أظهرت الدعم لابنتها، حيث أكدت الفنانة أن ابنتها كانت زوجة لأحد المتهمين.

نهى العمروسي، التي صاحبتها فترة طويلة من الجدل، عقب القبض عليها في عام 2014، في قضية تعاطي مخدرات داخل "جاليري" بمنطقة الزمالك، وقضت 21 يوما ما بين سجن قصر النيل والنساء، وجرى إخلاء سبيلها، حيث ظهرت برائتها بعد مرور عامين على هذه القضية الشهيرة.

تفاصيل عِدة عن القضية، روتها الفنانة خلال حديثها للإعلامية "إيمان الحُصري" ببرنامج "90 دقيقة"، في يناير 2016، فور ظهور براءتها.

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ماذا قالت نهى العمروسي عن اتهامها في قضية مخدرات؟

وروت "نهى" يوم الواقعة الشهيرة، قائلة: "دخلت جاليري لواحد زميلي مخرج في الزمالك، بيعمل شغل فضة قديم، وأنا في الطابق الأعلى سمعنا صوت اتنين مخبرين بيفتشوا، وماسكين زميلي، وفجأة فتشوا حاجتي والمكان كله، وملقوش معايا حاجة، طلبت منهم أكلم المحامي أو النقيب رفضوا وقالولي هتطلعوا بس تعالوا معانا، وروحنا فعلًا، وهناك طلبوا البطاقات قالوا نكشف عليها".

وتابعت الفنانة: "لاقينا نفسنا الـ6 بنات، و4 ولاد بالكلبشات، كنا منهارين، والبنات بتصرخ والأوضة متر في متر في سجن قصر النيل اللي قعدت فيه 9 أيام، وفضلت 12 يوم في سجن النساء، بالقناطر".

أيام مؤسفة عاشتها الفنانة قبل ظهور براءتها، قائلة: "كان الظرف كله غير إنساني، لكن لما اتنقلت القناطر بدأت اتعامل مع اللي هناك وكانوا عارفني واتأقلمت".

طلب بسيط كان كافيًا لخروج الفنانة من السجن، بعدما طلبت الخضوع لعمل تحاليل، موضحة: "قلتلهم أعملولي تحاليل بول ودم ومالقوش فيها مخدرات نهائي لأني مش بتعاطى، ووقتها خرجت بكفالة، والمحكمة حكمتلي بالبراءة بعد سنتين".

وأشارت "نهى" إلى أنها عقب خروجها بثلاثة أيام، بدأت تصوير المسلسل الشهير "سجن النسا".