شاب يحاول اغتصاب فتاة عمرها 25 عاما على رصيف مترو الأنفاق

علاقات و مجتمع

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في واقعة أدهشت جميع ركاب المترو، أقدم رجل يبلغ من العمر 31 عاماً، على اغتصاب امرأة على رصيف المترو بوسط مانهاتن.

ووفقا لروسيا اليوم، اعتقلت شرطة نيويورك، خوسيه ريس، الشاب الأسود، ووفقا لبيانات الشرطة التي جرى جمعها بعد مشاهدة مقاطع الفيديو وإجراء مقابلات مع شهود عيان، ركب ريس في نفس العربة مع امرأة تبلغ من العمر 25 عاما "دخن الشيشة وأصدر أصواتا غريبة"، وقام "بإيماءات غير لائقة" في اتجاه المرأة.

وعليه، تركت المرأة عربة المترو، وحاولت الفرار، لكن ريس لحق بها ولكمها وطرحها على الأرض، وبعد ذلك، انطرح فوقها وحاول اغتصابها، لكن شهود العيان حالوا دون ذلك، عندما أخذوا بالصراخ وتصوير المشهد بهواتفهم المحمولة.

وسرعان ما جرى اعتقال المشتبه به، ووضعه في الحجز، وظهرت في التعليقات أسفل النبأ رسائل يقول كتابها إن ريس لم يحاول اغتصاب المرأة، لكنه "احتج بطريقته على التمييز العنصري".

في الوقت نفسه، لم تكشف المصادر الرسمية اسم الضحية أو لون بشرتها، فيما اعترف ريس نفسه بارتكاب الجريمة.