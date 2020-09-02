أحمد فلوكس يرد على أنباء عودته لزوجته الأولى ببيان صحفي "شائعة"

علاقات و مجتمع

حسم الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وخرج عن صمته أمام جميع الشائعات التي ظهرت خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، وشائعة عودته لزوجتة السابقة "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين".

مئات التعليقات تلقاها الفنان خلال الساعات الماضية، عقب انتشار الأخبار التي تفيد بعودته لزوجته السابقة رابيا، المغربية، وكانت من خارج الوسط الفني وتعمل عارضة أزياء، والتي نفاها كونها مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة.

ونشر الفنان عبر حسابه على "إنستجرام"، تصريح صحفي ينفي من خلاله علاقته بالمذيعة اللبنانية.

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وتحدثت أنباء عن عودة الزوجين السابقين، لأن علاقة الود لم تنقطع بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.

وأوضح أن زوجة "فلوكس" السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان على اتصال دائم بهما لكن عودتهما لبعض مجرد شائعة.

وفي وقت سابق، شارك الفنان متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة، وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في يوليو الماضي.

وعلق على الصورة، قائلًا: أبي وإخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، أحبهم ودائمًا داعم لهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعد عنهم كل سوء".

وانهالت التعليقات من متابعيه، "ربنا يخليكم لبعض، العائلة أهم شيء بالحياة، ربنا يجمعكم على خير"، وغيرها.