طبيب روسي: هناك صلة بين استخدام الهواتف الذكية والأورام لدى الأطفال

ماما

يستخدم الأطفال في مصر الهواتف المحمولة بشكل كبير طوال اليوم، يشاهدون الكارتون، والأفلام والمسلسلات المختلفة، ولكن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة تؤثر في صحتهم العامة بحسب الطبيب ألكسندر مياسنيكوف.

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وأشار مياسنيكوف، إلى أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال.

وأضاف مقدم البرامج التلفزيونية، أن هناك علاقة بين استخدام الهواتف الذكية وأورام المخ لدى الأطفال بحسب "سبوتنيك".

وأكمل حديثه، مؤكدًا أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال، في الوقت نفسه، استبعد الطبيب تماما تطور السرطان بسبب الهواتف الذكية.

وشدد على أنه يجب الحذر عند استخدام الهواتف المحمولة، ومن الأفضل عدم إعطاء الهواتف للأطفال الصغار جدًا، ونصح كبار السن باستخدام سماعات الرأس.