مجموعة جديدة ومتنوعة من صيحات الموضة يسهل تنسيقها تعرفي عليها

نحن شخصياً لسنا معجبين بـ "الموضة الخادعة"، تلك الصيحات التي تبدو معقدة، سواء كان ذلك بسبب عدم ارتباطها بسهولة بأساسيات الانتقال مثل الجينز أو أنها تبدو غير مريحة وليست متعددة الاستخدامات، إذا كنتِ معنا، فإن ما سيأتي في طريقك قد يكون مثيراً للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لكِ، يستضيف خريف 2020 مجموعة متنوعة من صيحات الموضة البسيطة التي يسهل تنسيقها بالفعل.

بشكل أساسي، يمكن للمظهر المعني بطبيعته أن يقوم فقط بتنسيق نفسه وتقديم بيان للأزياء مع الحد الأدنى من الجهد إلى جانب الاضطرار إلى الاختلاط ببعض الأساسيات، ونحن نتحدث عن الأزياء البسيطة مثل الفساتين المنسوجة اللافتة للنظر والخياطة ذات التصميمات المريحة وما إلى ذلك، استمري في التمرير للتحقق من صيحات الخريف على بداية سريعة في بناء خزانة ملابسك.

بنطلون جلد مريح

يكمن جمال الأجزاء المنفصلة من الجلد والجلد الصناعي في أنها تضيف عنصراً توجيهياً إلى المجموعة، ارتدي بنطلون جلدي أو واتركي تلك القطعة تقوم بالعمل الممزوج بالأساسيات الأخرى.

بليزر مترهل

ستضفي السترة المترهلة لمسة عصرية ومتطورة على أي إطلالة، سيبدو اقتران البنطلون مناسباً أكثر مع هذه الإضافة.

قميص واسع

ارتدي قميصاً كبيراً مع بنطلون جينز أو كلاسيك لإضفاء بيان فوري يتم ارتدائه مع تيشيرت أو مغلق، القمصان الواسعة تعتبر من أساسيات صيحات الموضة البسيطة.

معطف ترينش Trench Coat

معطف ترنش Trench Coatيمكنك بشكل أساسي ارتداء أي شيء تقريباً أسفل معطف ترينش اللافت للنظر مع ميزات مطورة مثل القصات الطويلة جداً والأكمام المنتفخة.

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فساتين محبوكة

Knit Dressالفستان المحبوك العصري هو الخيار المثالي أثناء التنقل، لا تحتاجين في الأساس إلى أكثر من زوج من الأحذية، للحصول على ملابس أنيقة على الفور.

أحذية مكتنزة

أحذية مكتنزة

الأحذية السوداء المكتنزة عملية وفي الوقت الحالي، ستبدو حالياً رائعة مع الأساسيات

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