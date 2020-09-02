7 أطعمة مفيدة لصحة القلب.. الجوز من بينها (انفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي: تصميم- مايكل عادل: يساعد تناول بعض الأطعمة في الحفاظ على الحالة الصحية للقلب، ووقايته من الإصابة بالأمراض، نظرًا لمحتواها العالي من العناصر الغذائية والمواد المفيدة واللازمة لصحة القلب. اضغط هنا

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