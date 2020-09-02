للعروسة قصيرة القامة.. نصائح مهمة لتبدو أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يوم الزفاف من أكثر الأيام المهمة في حياة كل فتاة، حيث إنها تكون بطلته الوحيدة بإطلالتها وأناقتها فتكون كل الأنظار متجهة إليها.

تأخذ الفتاة من نحو شهر إلى ثلاث أشهر للاستقرار على شكل الفستان وموديله التي تعجب به، ولكن انتبهي عندما تختاريه، فهناك قواعد بسيطة يمكنكِ إلقاء نظرة عليها لمعرفة الموديلات التي تتناسب معكِ، إذا كنتي من ذوات القوام القصير، وفقا لموقع "muzmatch".

أشكال الفستان:

1- الفساتين الضيقة الطويلة:

إذا كنتي قصيرة تجنبي اختيار الفساتين الضخمة المنفوشة، فكلما كانت بسيطة وضيقة كانت إطلالتك مميزة، لأنها ستحدد قوامك وتبرز منحنيات جسمك، واختاري أن يصل طولها إلى الأرض فهذا يمنحكِ مظهرا أكثر طولا.

2- الفستان القصير:

الفساتين القصيرة التي تنتهي قبل الركبة وأسفله تنورة منفوشة من الاختيارات المثالية للعروس قصيرة القامة، فإذا كنتي غير محجبة عليك باختيارها، فهي تمنح إطلالتك مظهر أطول، وتجنبي طول بعد الركبة لأنها ستقصرك أكثر.

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3- فستان يحدد أسفل الصدر أو ذات خصر عال:

هذا النوع من الفساتين يبرز قوام الفتاة القصيرة ويجعلها تبدو أطول، خاصًة عندما تتميز تنورة الفستان بالطيات والكسرات الناعمة.

فستان غير متساوي:

الفساتين غير المتساوية في القصة تتميز بأنها تعطي طولا إضافيا، وخاصًة الطويلة من الخلف والقصيرة من الأمام، فهذا التدرج يشتت الانتباه عن قصر القامة.

الإكسسورات:

التاج الكبير: اختيار التاج الكبير فوق الرأس يساعد على منحك طول إضافي خاصًة لو أنه مرصع بالفصوص.

الشوز العالي: من الإكسسوارات الأساسية التي تكمل إناقة الفستان، فاحرصي ألا يكون فلات واختاريه بطول مناسب لتبدي أطول.

الطرحة: طرحة الزفاف الطويلة لا تتناسب معكِ، اختاري البسيطة والقصيرة كي لا تبدي أقصر مما أنتِ عليه.