"بداية من طريقة النوم لأكل الموز".. 15 طريقة تساعدك على التخلص من الانتفاخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتفاخ البطن من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير، وغالبا ما تكون ناجمة عن ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب.

لذا نستعرض لكم، العديد من الطرق التي تساعد في التخلص من الانتفاخ في أقل من 24 ساعة، حسب ما ذكر موقع "eatthis".

1- أخذ حمام بملح إبسوم:

يعد ملح الإبسوم مكونا قويا يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ البطن، لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنيسيوم، ما يساعد على سحب محتوى الماء الزائد من الجسم.

لهذا ينصح باستعماله 3 مرات في الأسبوع، بمزجه بالماء الدافئ في حوض الحمام والاسترخاء فيه لوقت كاف، حتى يتغلغل كبريت الماغنسيوم في مسام الجلد ويتخلص من السموم.

2- تناول الموز:

يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يساعد على تنظيم توازن السوائل لمنع حدوث انتفاخ البطن، والموز لن يساعدك فقط على التغلب على الانتفاخ بين عشية وضحاها، بل وجدت دراسة أجرتها مجلة Anaerobe أن النساء اللاتي تناولن موزة كوجبة خفيفة قبل الوجبة مرتين يوميا لمدة 60 يوما قد تعرضن لانخفاض في الإصابة بالانتفاخ بنسبة 50٪.

3-تجنب بعض الخضروات:

على الرغم من أن الخضروات مليئة بالعناصر الغذائية المعززة للصحة، إلا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، تؤدي أيضا إلى انتفاخ البطن، ويرجع سبب ذلك إلى أنه عندما يمتص جسمك هذه الكربوهيدرات في أمعائك، فإنه ينتج الغازات التي تسبب الانتفاخ، لذا تجنب الإفراط في تناول هذه الأطعمة مثل الخرشوف والبروكلي والقرنبيط والكرنب.

4- تجنب مضغ العلكة:

لا يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الهواء فحسب، بل تحتوي أيضا على العديد كحول السكر والمحليات الاصطناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول، ونظرا لأن كحول السكر لا يمتصه جسمك، فقد يسبب عدم الراحة والانتفاخ.

5- تناول وجبة فطور غنية بالبروتين:

تناول الطعام سيكون آخر شيء يخطر في ذهنك إذا كنت تعاني من الانتفاخ، ولكن لأن الطعام مهم لتبدأ يومك، فمن الضروري أن تأكل بشكل صحي.

ويعتبر أفضل خيار هو الإفطار الغني بالبروتين والألياف للحفاظ على الطاقة خلال اليوم، ومحاربة الانتفاخ، ولكن تجنب الفاصوليا والألبان، التي قد تزيد من الانتفاخ.

6- تناول شاي الزنجبيل:

الالتهاب سبب آخر لانتفاخ البطن، ويحدث غالبا بسبب الأطعمة الحارة ومنتجات الألبان، ووفقا لدراسات عديدة، يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المعدة، بالإضافة إلى أنه يمنع حدوث العديد من الجينات والإنزيمات التي تعزز الالتهابات المسببة للانتفاخ. ومن الأفضل بدء الصباح بتناول فنجان من الزنجبيل.

7- تناول عدة وجبات صغيرة:

للحفاظ على سرعة التمثيل الغذائي لديك طوال اليوم، يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصغيرة المليئة بالبروتين والألياف، ولن يؤدي ذلك إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية فقط، بل ستتجنب أيضا الإصابة بالانتفاخ.

8- تناول الطعام ببطء حتى لا تبتلع الهواء:

يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى ابتلاع الهواء الزائد، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالغازات غير المريحة والانتفاخ.

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9- تخطي قهوة الصباح:

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكافيين لا يمكن أن تسبب الجفاف فقط، بل يزيد أيضا تناول المزيد من السعرات الحرارية، وعندما يصاب جسمك بالجفاف، فإنه يحتفظ بالماء، ما يسبب الانتفاخ المفرط.

10- الرشف من خلال المصاصة:

تماما مثل امتصاص الهواء عن طريق استنشاق رائحة وجباتك، يمكن أن يسبب لك الشعور بالانتفاخ، فإن الرشف من خلال المصاصة يتسبب أيضا في استنشاق هواء إضافي، وبالتالي حدوث الانتفاخ.

11- تجنب الأطعمة الدهنية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الشحوم أو الدهون، تسبب اضطرابا في الجهاز الهضمي، وفي حين أن بعض الدهون مفيدة لأمعائك، مثل أوميجا 3 الموجودة في الأسماك أو المكسرات، فإن هذه الدهون لا تتفاعل مع جسمك بنفس الطريقة، وغالبا ما تحتوي الأطعمة مثل الوجبات السريعة على مستويات عالية من الدهون غير الصحية مثل الأحماض الدهنية المشبعة والمتحولة التي تسبب استجابة التهابية في الجسم.

12- المشي:

من الأفضل بعد تناول وجبة العشاء، التوجه للخارج والمشي لمدة 15 دقيقة، وتعتبر هذه طريقة رائعة لمنع الشعور بالانتفاخ.

13- تجنب تناول المحليات الصناعية:

المحليات الصناعية، تكون مزعجة بشكل خطير للقناة المعوية، وبالتالي تسبب الغازات والانتفاخ، علاوة على ذلك، تعتبر المحليات الصناعية سيئة الهضم، والتي ستؤدي فقط إلى انتفاخ بطنك أكثر.

14- الذهاب إلى النوم مبكرا:

الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل سيساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة في اليوم التالي، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ويسكونسن، فإن الأشخاص الذين يحصلون على مزيد من النوم ساعدهم ذلك في التقليل من هرمون الجريلين وزيادة مستويات هرمون اللبتين، حيث يعمل هذان الهرمونان معا للمساعدة في التحكم في شهيتك على مدار اليوم، وبالتالي عدم الإفراط في تناول الطعام.

لذا للتخلص من الانتفاخ، يجب الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل لمنعك من الإفراط في تناول الطعام في اليوم التالي.

15- ابحث عن الأطعمة منخفضة الصوديوم:

قد تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى احتباس الماء وزيادة الوزن بشكل مؤقت، بالإضافة أنها تضر بالمعدة، ويؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم إلى الإضرار بالكلى أيضا، وزيادة ضغط الدم والانتفاخ.

ويمكنك تقليل الصوديوم باتباع هذه النصائح:

- إذا كنت تميل إلى تناول الكثير من مطاعم الوجبات السريعة، فمن الأفضل تناول الوجبات السريعة منخفضة الصوديوم.

- استخدم التوابل لتتبيل الطعام بدلا من الاعتماد فقط على الملح.

- استبدل الأطعمة المعلبة بالمنتجات الطازجة.

- تجنب تناول اللحوم المصنعة واستبدالها بالبروتينات الخالية من الدهون.