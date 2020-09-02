انتبهي.. أخطاء شائعة ترتكبينها في حق إطلالتك تفسد مظهرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

اختيار الملابس وتنسيقها ومعرفة المناسب منها حسب المكان أو الزمان، أمر ضروري يحدد إطلالتك وأناقتك وجاذبيتك، لذا يجب معرفة بعض الأخطاء التي قد تقع فيها الفتيات.

ترتكب أغلب الفتيات أخطاء عند تنسيق ملابسها، سواء بمزج قطع غير متناسبة، أو ألوان غير متناسقة، فلا تجعلي أشياء بسيطة تؤثر على إطلالتك بالسلب، ومن ضمن أكثر الأسباب التي توقعك في أخطاء بإطلالتك والتي نشرها موقع "who what wear"، ما يلي:

شراء قطع في الخصومات:

لا تسمح بعض المتاجر في وقت الخصومات بالاسترجاع أو الاستبدال؛ فيمكن بعد شرائها وتجربتها في المنزل أن تكون غير مناسبة لكِ، الأمر الذي يجعلك ترتدين الملابس حتى لو كانت غير مناسبة، وبالطبع هذا يسيء من مظهر إطلالتك.

شراء الملابس الغالية لمجرد انخفاض ثمنها:

قد تكون أسعار الملابس المعروضة في الخصومات مغرية للبعض، ولكن يجب قبل الشراء أن تعيدها لسعرها الأصلي، إذا كانت لا تستحق لا تخوض هذه التجربة.

الاعتماد الكلي على الملابس الجاهزة:

رغم مميزات تفصيل الملابس، إلا أن البعض لم يخض هذه التجربة، غير أن صناعة قطعة صممت خصيصًا لأجلك باللون الذي تحبيه والإستايل المناسب لجسمك، أمر رائع للغاية.

تنفيذ اتجاهات الموضة دون دراسة:

تتابع الفتيات بشدة اتجاهات الموضة وتنفذها في أسرع وقت، ولكن هناك العديد من الصيحات التي لا تتناسب معكِ، فلا تنجذبي لأي شيء جديد دون دراسة، ويجب تحديد هل هو مناسب لجسمك وشخصيتك وأسلوب حياتك، أم لا.

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ارتداء نفس الشيء مرارًا وتكرارًا:

هناك قطع أساسية نعتمد عليها باستمرار، ولكن لا يجب ارتداء نفس القطعة أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، مع مراعاة التغيير في شكلها عند ارتدائها كل مرة.

أخطاء في الألوان:

عند اختيار الملابس، لا تمزجي أكثر من ثلاثة ألوان، وأن يكون واحدا منها أحادي، مثل الأسود والأبيض والبيج أو الرمادي الفاتح.

الإكثار من اللون الأسود:

يُفضل ألا تكثري من ارتداء اللون الأسود، وعند ارتدائه نسقي معه الإكسسوارات والألوان الزاهية التي تعطي الحياة لإطلالتك.

أخطاء الإكسسوار:

الإكسسوار الملائم لكل مناسبة ضروري، إذ تُكمل إطلالتك وتجعلها مميزة؛ فمثلًا في الحفلات والأفراح اختاري الإكسسوار المعدني بالألوان السيلفر والجولد والروز جولد، وفي الخروجات العادية أو العمل يمكنكِ اختيار الألوان الزاهية المبهجة.

اختيار الحقائب الطفولية:

لا تتماشى الحقائب الطفولية مع السيدات بشكل عام في الإطلالات اليومية، بل تُفسد الإطلالة بنسبة كبيرة، يمكنكِ ارتداؤها في الرحلات والمصايف إذا كنتِ تحبين ألوانها أو شكلها.