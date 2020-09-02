كعكة زفاف تثير الجدل والعروس تعلق: انتهى الصيد (صور)

لايف ستايل

على طريقة "كيف تصطادين عريسًا"، أعدت عروس أمريكية، قالب كعكة حفل زفافها بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، لعروس تحمل بيدها بندقية وتسحب العريس كما لو كانت قد اصطادته، وزينتها بأشكال صغيرة بأوراق الشجر وأغلفة رصاص وغزال، مدونةً عبارة قالت خلالها، "انتهى الصيد"، وفق موقع "نيويورك بوست".

كانت الصورة كافية لجذب مئات المستخدمين، عبر صفحات السوشيال ميديا، وانقسمت التعليقات ما بين محبين ومنتقدين للفكرة، حيث علق أحد الرواد، قد يكون هذا مضحكًا إذا كان كيوبيد لديه قوس مركب وكان كل من العروس والعريس قد صدمهما سهام الحب أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا الشيء "العروس تقتل العريس" أكثر من كل شيء.

فيما علق أخر قائلًا "فكرة تافهة، لكن جرى تنفيذها جيدًا، لا يمكنني القول إنها كعكة زفاف رشيقة، وأنا أيضًا لا أفهم الغرض من الغزلان هناك، كما لو أن العروس قتلت العريس، مِن مَن ستتزوج؟".

Advertisements

ومن جانبها، قالت جريس تاري، مالكة المخبز، للمنافذ الإخبارية: "كعكة العريس عادة ما تصور هواية أو رياضة يهتم بها العريس، هو صياد ومن هنا جاء موضوع الكعكة، وقد أمسكت العروس بأرجله لذا لم تعد تبحث عن زوج، مجرد مسرحية ممتعة على الكلمات".

وقالت تاري، إن الصيد "صدق أو لا تصدق" هو ​​موضوع شائع لكعكات العريس، يمكنك العثور على العديد من الأشكال المختلفة لهذا الموضوع على موقع Pinterest"، "أنا نفسي لست صيادة ولا أؤيد قتل الحيوانات".