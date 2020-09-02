صحة
للثوم والزنجبيل فوائد صحية عديدة، إلا أن استهلاكها بكثرة يمكن أن يسبب نتائج عكسية، وذلك بحسب ما قالت مارينا أبليتيفا، أخصائية المناعة، "الاستهلاك المفرط للزنجبيل والثوم خلال فترات البرد لن يساعد في تقوية المناعة".
وللحصول على أفضل النتائج لمناعة قوية، وفقًا للأخصائية، يجب الالتزام بشكل مستمر بنمط حياة صحي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد البرد والفيروسات المختلفة.
وأوضحت أن الجرعات العالية من أطعمة "تقوية المناعة"، بما في ذلك الزنجبيل والثوم والليمون، لن تساعد في بناء جهاز مناعي قوي للجسم وحدها ولكن يجب مراعاة التغذية السليمة، وكذلك ممارسة النشاط البدني.
كما نصحت الطبيبة بالخروج كثيرا والمشي وممارسة الرياضة والتخلي عن الوجبات السريعة من أجل تقوية المناعة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد الاتصال بالمرضى والتطعيم ضد الإنفلونزا.
كانت هذه تفاصيل خبر الثوم والزنجبيل لا يكفيان لتقوية المناعة.. خليك رياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.