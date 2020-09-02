الامارات | دراسة أميركية : "كورونا" يعيش أكثر على الأسطح في الخريف والشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أميركية : "كورونا" يعيش أكثر على الأسطح في الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة أميريكية جديدة إلى أن فيروس كورونا قد يكون قادرا على البقاء على الأسطح الخارجية لفترة أطول في الظروف الخريفية. وكشفت الدراسة أن الفيروس يمكن أن يزدهر في درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة. وفي الظروف المناسبة، يمكن أن يبقى العامل الممرض على سترة المتجول في الخارج لمدة أسبوع، ويظل معديا طوال الوقت.

وكان قد تم تقديرعمر فيروس كورونا في الصيف على الاسطح بمدى يتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام. وتشير النتائج الجديدة إلى أن الخريف يمكن أن "يسهم في تفشي الأمراض الجديدة".

كُتبت الدراسة من قبل يورغن ريتشت، أستاذ علم الأحياء الدقيقة البيطري في جامعة ولاية كانساس، في ورقة بحثية غير خاضعة لمراجعة الأقران، نشرت على موقع bioRxiv.org.

ويعتقد الباحثون بحسب " بي بي سي"، و"روسيا اليوم" أن العامل الممرض سيعيش أيضا لفترة أطول في الداخل، في ظروف أكثر برودة وأقل رطوبة.

وكشفت الدراسة أن متوسط ​​عمر فيروس كورونا، يبلغ ما يقرب من 8 ساعات على مقبض الباب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ووجدت أيضا أن الفيروس نجا قرابة 10 ساعات على النافذة، وهو ما يقرب من ضعف المدة في الصيف، وهو يزدهر أكثر في درجات الحرارة المنخفضة والظروف الرطبة.

وفي الدراسة، استخدم الفريق أرقام المناخ لإعادة إنشاء مواسم اصطناعية في غرف السلامة الحيوية، وجرى التحكم في درجة الحرارة عند 13 درجة مئوية، ورطوبة نسبية 66% لفصلي الربيع والخريف. وفي الصيف، كانت درجة الحرارة 25 درجة، وبلغت الرطوبة 70%.

وحث الباحثون الناس على الحفاظ على "ممارسة النظافة الشخصية الجيدة والتطهير المنتظم للأسطح، التي قد تكون ملوثة" لمنع انتقال فيروس كورونا.

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