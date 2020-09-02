جددي خزانتكِ مع حقائب الفرو الفخمة في الشتاء المقبل

واحد من الخيارات المميزة للشتاء والخريف لإطلالة فخمة، هو الاعتماد على خامات الفرو بشكل عام، لاسيما بالإكسسوارات المختلفة كالشنط مثلًا، وكل عام تحرص كثير من دور الأزياء العالمية أن تقدم لنا قطعاً مختلفة بالخامة الفخمة.

واليوم سوف نعرض لكِ أبرز الحقائب الفرو التي شاهدناها بعروض الأزياء لخريف وشتاء 2020، لتختاري ما يناسبكِ، وتعتمدي الأقرب لذوقكِ.

اعتمدت دار أزياء Bottega Veneta بوتيغا فينيتا على موضة حقائب الفرو بشكل كبير هذا الموسم، بعدما كان التركيز لفترة كبيرة على شنط الـ Pouch Bag، ليعود الفرو يتصدر القائمة.

شاهدنا حقائب كبيرة الحجم لهذا فهي عملية، ومغطاة بالكامل بالفرو، لتمنحكِ إطلالة فخمة وراقية، نسقيها مع المعاطف الطويلة كمثال، أو إطلالات الدينم، لتظهري جمال الشنطة أكثر.

قد ذكرنا أن حقائب الـ pouch ظهرت بقوة بالعامين الماضيين، ولكن هذا الموسم فقد اختارت لنا دار أزياء Claudia Li كلوديا لي، الاعتماد على هذا الموديل مع لمسة الفرو.

وقد لفتنا اختيارها لألوان أنثوية زاهية مثل الفوشي، لتناسب الصبايا اللاتي يبحثن عن إطلالات جريئة وعصرية لا تخلو من الفخامة.

لم يعد من الصعب أن تندمج الفخامة مع الأسلوب المخملي، خاصة إن كنا نتحدث عن عالم الأزياء، وخير مثال على ذلك هو الشنطة الفرو الناعمة من Ralph & Russo، بتصميم بسيط صغير الحجم، مع الفرو الفخم، وألوان المخمل النود.

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المميز بهذه الشنطة أنها تناسبكِ بكل الأوقات، من الممكن أن تعتمديها بإطلالة مهمة بعد الظهر، أو مع فستان بسيط في أجواء المساء.

شنطة الفرو مع لمسة الشراشيب

أما دار Zimmermann فقد أعجبنا تلك اللمسة المختلفة للشنطة الفرو بإضافة الشراشيب، والتي تمنحكِ إطلالة لافتة للأنظار، كما أن موديل الشراشيب يناسب الكثير من الصبايا، لاسيما أنه يمنحكِ طول قامة ورشاقة، بينما يبقى اختيار الألوان ذوقكِ.

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