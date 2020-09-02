كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - نادين نجيم واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بجسد رائع وقامة ممشوقة، لهذا يناسبها الكثير من الفساتين الأنيقة والعصرية، سواء كانت طويلة أو حتى القصيرة منها، كما أن لها أسلوب عصري ومتجدد دائما في اعتماد الموديلات المختلفة.

وإن كنتِ من طويلات القامة، فاليوم اخترنا لكِ الخليج 365.نت مجموعة فساتين سهرة لطويلات القامة من وحي نادين نجيم، اعتمدي منها ما يناسبكِ.



فستان أسود طويل مع التول المنفوش

فستان أسود طويل مع التول المنفوش





أعجبنا هذا التصميم المميز للفستان الأسود المنفوش، مع فكرة الكشكش الطبقي، وبالرغم أن تلك القصّة تناسب أكثر قصيرات القامة، إلا أنها ناسبت قوام نادين نجيم، خاصة أنها اعتمدت على البساطة، دون وجود كثير من التطريزات بالفستان، حتى لا تبدو بطول مبالغ، وكذلك اعتمدت على البطانة القصيرة، لتبرز أنوثتها.

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نادين نجيم بفستان أنيق من اللاتيكس مع لمسة جريئة

نادين نجيم بفستان أنيق من اللاتيكس مع لمسة جريئة





بأجدد إطلالتها ظهرت نادين نجيم بفستان من اللاتيكس، باللون البينك، والمعروف عن الموديلات من هذه النوعية، أنها تتمتع بجرأة كبيرة، وتبرز مفاتن المرأة، وهذا التصميم مثالي لصاحبات القوام الممشوق، يناسبكِ بسهرات المساء الصيفية، مع لونه الفاقع، وقد اختارت نادين أن ترفع معه شعرها للوراء، للمسة أكثر نعومة.

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فستان طويل لامع من Alexandre Vauthier للسهرات الفخمة

فستان طويل لامع من alexandre vauthier للسهرات الفخمة





في السهرات الكبيرة والفخمة، ما لكِ إلا الفساتين البراقة، كهذا الموديل الذي اعتمدته نادين من أليكسندر فوذير، طويل بالكامل، مفتوح من ناحية الصدر، مع الكشكشة الأمامية.

واعتمدت معه صندل وشنطة من نفس الدرجات، حتى لا تبدو متكلفة كثيرًا، خاصة وأن الفستان براق بالكامل.

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فستان أبيض طويل مع فتحة الساق

فستان أبيض طويل مع فتحة الساق



يبدو أن نادين نجيم تفضل الفساتين بفتحة الساق، وتعتمدها كثيرًا بالمناسبات المختلفة، وهي الأنسب بالفعل لقوامها، وطول قامتها، كهذا الفستان الأبيض، مع رباط الخصر، والفتحة الجانبية ناحية الساق، مناسبة لكِ للحفلات النهارية الكبيرة، أو المناسبات البسيطة في المساء.

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