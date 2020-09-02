فساتين محجبات من مجموعات ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - برزت موضة الفساتين المحتشمة المصممة بأكمام طويلة ضمن المجموعات التحضيرية لأزياء ما قبل خريف 2020 والتي تنوعت من حيث القصات والطبعات لتحاكي جميع الأذواق.



"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث موديلات فساتين المحجبات لتكوني السباقة في التأنق بها خلال موسم الخريف القادم.

تابعي المزيد:موديلات فساتين حيادية باللونين الأبيض والأسود للمحجبات





فساتين واسعة من مجموعات 2020

MAX MARA



لا تزال الفساتين الواسعة A Line dresses محافظة على مكانها ضمن لائحة إتجاهات الموضة في الخريف المقبل، القطع المصممة على طراز الجلباب أحببناها بتوقيع ماركة Warm والتي قدمت تصميم مزدان بأنماط الورود الصغيرة، كما لفتنا الفستان المزين بطبعة جلد النمر ورباط يلف العنق من مجموعة ماكس مارا Max Mara.







فساتين بأكمام منفوخة موضة الموسم

GIVENCHY



شقت موضة الأكمام المنفوخة Puffy sleeves طريقها إلى مجموعات ما قبل خريف 2020، رصدنا فساتين شديدة النعومة لدى أسماء بارزة في عالم قطاع الموضة، تألقت عارضة إرديم Erdem بفستان أسود مطرز باللونين الأحمر والأزرق محدد الخصر بحزام أسود، كما أعجبنا الفستان البليسيه من تصميم دار جيفنشي Givenchy.

تابعي المزيد:موديلات فساتين ميدي للمحجبات

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فساتين محجبات بياقة عالية آخر موضة

PROENZA SCHOULER



انتشرت هذا العام موضة الفساتين المصممة بياقة عالية وهيمنت على مجموعات ما قبل خريف 2020، يساعدك هذا الستايل الذي يغطي الرقبة في إعتمار التوربان دون أن تفسدي ستايلك المحتشم، طالعي الموديلات الموقعة من بروينزا شولر Proenza Schouler وجيل ساندر Jil Sander.







فساتين ميدي موضة خريف 2020

VALENTINO



يسهل تنسيق الفساتين الميدي في الخريف حيث يمكنك إنتعال بوت طويل الرقبة لتخفي الجزء المكشوف من ساقيكِ، جمعنا لكِ تصميمات فائقة الأناقة من مجموعات جاسون وو Jason Wu وفالنتينو Valentino، احرصي على تنسيقها مع بوت يتناغم مع لونها لتحصلي على لوك مرتب.

تابعي المزيد:موديلات فساتين ميدي للمحجبات