طريقة صبغ أطراف الشعر بالأزرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تظهر في كل فترة قصات شعر وألوان متجددة ومختلفة تمنحك ستايل عصريًّا مواكبًا لخطوط الموضة، وفي هذه الفترة اكتسحت ألوان الشعر الغريبة والعصرية الكثير من الأسواق العربيّة، وحلّت مكان الصبغات التقليديّة المعروفة، ومن أكثر الصبغات اختيارًا من قِبَل النساء هي صبغة الشعر الزرقاء، فإن كنتِ من مُحِبَّات هذا اللون وتخشين صبغ شعرك بأكمله، فإننا نقدم لكِ طريقة عصرية بصبغ أطرافه، فإليكِ الخطوات.



نصائح قبل الصبغة الزرقاء

الصبغة الزرقاء



اللون الأزرق هو أحد الألوان الجريئة التي تناسب العديد من النساء بمختلف ألوان بشرتهن، ويجب مراعاة اختيار لونه مع لون الشعر الأصلي، وهو لون مميّز يُضفي تجدُّدًا على ستايلك، ويُعطيك شعورًا بالحيوية، ولكنه يحتاج إلى عنايةٍ واهتمام خاص من حيث العناية بالشعر والعناية بالصبغة نفسها؛ لأن هذه الألوان تخفّ حِدَّة لونها ولمعانها بعد فترةٍ قصيرةٍ من الزمن، أي حوالي ثلاثة أسابيع أو أقل؛ نتيجة تأثّرها بالعديد من العوامل، كاستعمال كريمات الشعر المحتوية على الكيراتين الذي يسحب الصبغة من الشعر، إضافة لتعريض الشعر اليومي للحرارة، مثل أجهزة تسحيب الشعر التي تُخفّف اللون وتُزيله.

تابعي المزيد: زيت الزيتون ضروري لشعركِ في الخريف والشتاء



خطوات صبغ أطراف الشعر بالأزرق

صبغ أطراف الشعر بالأزرق



قبل صبغ الشعر باللون الأزرق، يجب على الفتاة تأجيل غسل الشعر ليومين أو ثلاثة أيام قبل تنفيذ صبغتها؛ وذلك لحماية فروة الرأس من تأثيرات الموادّ الكيماويّة في الصبغة، حيث إنّ تراكم الإفرازات الدهنيّة في جذور الشعر يحميها من ضرر الصبغة على الشعر والفروة، ثم ضعي عازلًا من القماش على الأكتاف؛ حتى لا تتسخ الملابس ببقع الصبغة، وارتدي قفازات اليدين، وحضّري مجموعة من قطع ورق الألومنيوم للَفِّ الشعر المصبوغ بها وقسّمي الشعر إلى أربع جهات رئيسية؛ جزء عند الأذن اليسرى، وجزء عند الأذن اليمنى، وجزء علوي أي فوق الرأس، وجزء خلفي، ثمّ اتبعي الإرشادات المطبوعة على علبة الصبغة تمامًا؛ للحصول على المزيج المطلوب، وادهني كل خصلة بشكل منفرد إلى المنتصف فقط بواسطة غمس فرشاة الصبغة بالقليل من المزيج، ثم تُلَفُّ بورق القصدير، وتُترك لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل فكها، واغسلي الشعر بعد فك ورق الألومنيوم بالكامل بالماء الفاتر وحده، ثم أعيدي غسله بالشامبو المناسب لنوعية الشعر جيدًا؛ للتخلص من آثار الصبغة، ورطّبيه باستخدام البلسم المفضَّل لكِ.

تابعي المزيد: أفضل خلطات حناء للشعر الأبيض