سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

لايف ستايل

ولدت سلمى حايك، وهي ممثلة مكسيكية أمريكية، لأب مكسيكي من أصول لبنانية في الـ2 من سبتمبر عام 1966، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ54، ورغم كبر سنها إلا أنها لا زالت محتفظة بشبابها وجمالها.

وقالت سلمى حياك إنها طوال عمرها لم تخضع لعملية تجميل واحدة، بل تفضل الاحتفاظ بجمالها الطبيعي، وهو بالفعل ما يميزها. وفيما يلي سطور من حياة سلمى حايك الخاصة..

- هي ابنة سامي حايك دومينجيز وكان مديرا تنفيذيا في شركة نفط، وأيضا كان عمدة مدينة كوتزكولكوس.

- والدها مكسيكي من أصل لبنان، فقد هاجر جدها من أبيها من لبنان إلى المكسيك.

- والدة سلمى حايك مكسيكية من أصل إسباني.

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- هي متدينة وتنتمي للروم الكاثوليك.

- درست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأمريكية.

- سارت على خطى والدتها مغنية الأوبرا في مجال الفن، وفي البداية كانت تغني في الأوبرا الإسبانية.

- تزوجت من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري.

- أثارت انتقادات حينها بتلك الزيجة ولكنها دافعت عنه، وقالت إنها لا تعرف سبب الانتقادات.