فيديو.. روسي يلقي رفيقته في صندوق القمامة: "رغاية"

علاقات و مجتمع

بينما كان الثنائي يسيران معا في الشارع، كانت خطوات الرجل الروسي أسرع، يحاول مرارا وتكرارا تفادي "ثرثرة" رفيقته المتكررة، وكذلك صراخها طوال الوقت.

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لم يتمالك الرجل أعصابه وألقى رفيقته في صندوق القمامة، لكن لم يعلم أن أحدهم وثق هذه اللحظة على السوشيال ميديا، حيث جرى تداول الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب مصور الفيديو بحسب موقع "سبوتنيك"، "لا أعرف ما الذي يمكن فعله لأجل إثارة هذا الرجل مما يجعله يرميك في حاوية قمامة".

وحاول الرجل مرارا وتكرارا أن يهدئ رفيقته، وطلب منها خفض صوتها ولكن دون جدوى، وواصلت الصراخ على الرغم من ذلك، فألقاها في أقرب حاوية قمامة.

ورغم الموقف الغريب، لم تهدأ السيدة، وظلت تصرخ في الرجل ولكنه كان ابتعد عنها تماما، وبذلت جهود كبيرة لكي تخرج من سلة القمامة بمفردها.