لايف ستايل

ميما الشامي تعلن طلاقها من خالد عليش رسميًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

علاقات و مجتمع

خالد عليش

أعلنت الفنانة ميما الشامي، طلاقها من الإذاعي خالد عليش، بعد مرور فترة اشتدت فيها الخلافات والأزمات بينهما.

Advertisements

وكتبت ميما الشامي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توضيحًا لبعض الأمور.. ولما نشر على السوشيال ميديا في أثناء وفاة بابا الله يرحمه.. أنا طليقة خالد عليش حاليًا ولست زوجته.. وقد تم الطلاق شرعًا ورسميًا وهذا للإيضاح والإشهار".

325afb9d63.jpg

تزوج "عليش"، من ميما الشامي، في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة واحدة، فيما شاركت "الشامي" بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، بينها مسلسل "بنات سوبر مان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميما الشامي تعلن طلاقها من خالد عليش رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا