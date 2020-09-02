ميما الشامي تعلن طلاقها من خالد عليش رسميًا

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة ميما الشامي، طلاقها من الإذاعي خالد عليش، بعد مرور فترة اشتدت فيها الخلافات والأزمات بينهما.

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وكتبت ميما الشامي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توضيحًا لبعض الأمور.. ولما نشر على السوشيال ميديا في أثناء وفاة بابا الله يرحمه.. أنا طليقة خالد عليش حاليًا ولست زوجته.. وقد تم الطلاق شرعًا ورسميًا وهذا للإيضاح والإشهار".

تزوج "عليش"، من ميما الشامي، في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة واحدة، فيما شاركت "الشامي" بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، بينها مسلسل "بنات سوبر مان".