دار مسنين تحتفل بعيد أكبر معمرة "104 أعوام": لسه الأغاني ممكنة

علاقات و مجتمع
كتب: وكالات -
11:38 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أقام دار "سانت جوزيف" لرعاية المسنين في فرنسا، احتفالًا بعيد ميلاد أكبر معمرة من النزيلات والتي بلغت عامها الـ 104.
وحرص القائمون على الحفل على مراعاة الوقاية والتباعد بسبب فيروس كورونا، وفقا للصفحة الرسمية لموقع العربية.
وظهرت في الصور السيدة ماري جوزيف، وسط فرقة موسيقية يرتدون أقنعة واقية نظرا لانتشار فيروس كورونا.
وتبادل الطاقم الطبي بالدار الرقص مع المعمرة والنزلاء، مقدمين لها الهدايا بهذه المناسبة.
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